SilverStone lancia due nuovi alimentatori modulari della linea ET-MG con certificazione 80 Plus Gold

SilverStone ha annunciato due nuovi alimentatori modulari della linea ET-MG di fascia medio-alta dotati di certificazione 80 Plus Gold. Disponibili nelle varianti da 500W (ET-500MG) e 600W (ET-600MG), i PSU sono ideali per la realizzazione di configurazioni equipaggiate anche con processori potenti ma con una singola GPU.

Progettati per raggiungere il livello di efficienza 80 Plus Gold, ridurre la dispersione di calore e risparmiare energia elettrica, gli alimentatori dispongono di un potente singolo rail da +12V, perfetto anche per futuri upgrade con componenti di fascia alta e per l’overclocking. Per quanto riguarda il sistema di dissipazione, invece, la ventola da 135mm garantisce un eccellente flusso d’aria ed una bassa rumorosità, caratteristica che rende perfetto l’uso del PSU anche in ufficio, oltre che in ambito domestico.

Il dispositivo viene fornito con un buon numero di cavi piatti che potranno essere collegati liberamente in base al vostro utilizzo e, grazie alla loro forma, consentono di avere una buona flessibilità, prestandosi bene ad essere piegati per agevolare il loro inserimento in spazi stretti ed ottenere un buon cable management.

Infine, la qualità e la durata dell’alimentatore è inoltre garantita dall’uso di condensatori primari di produzione giapponese, oltre a diversi sistemi di protezione avanzata come OCP (protezione da sovraccarico della corrente), OPP (protezione da sovraccarico di potenza), OVP (protezione da sovraccarico di tensione), SCP (protezione da surriscaldamento), UVP (protezione da sottocorrente) e OTP (protezione da cortocircuito).

Vi riportiamo per completezza le specifiche dei due modelli.

SilverStone ET600-MG

Modello nr. SST-ET600-MG Max. emissione DC 600W Densità di potenza 282W per litro Intervallo di carico +3.3V +5V +12V +5VSB -12V Max.(Amps) 18A 18A 50A 2.5A 0.3A Picco (Amps) / / / / / Min.(Amps) 0A 0A 0A 0A 0A Intervallo (%) ±5% ±5% ±5% ±5% ±10% Linea Reg.(%) ±1% ±1% ±1% ±1% ±1% Ripple(mVp-p) 50mA 50mA 120mV 50mV 120mV Colore Nero ( vernice senza piombo) Combinato +3.3V & +5V 100W Combinato +12V 600W

SilverStone ET500-MP

Modello nr. SST-ET500-MG Max. emissione DC 500W Densità di potenza 235W per litro Intervallo di carico +3.3V +5V +12V +5VSB -12V Max.(Amps) 18A 18A 41.6A 2.5A 0.3A Picco (Amps) / / / / / Min.(Amps) 0A 0A 0A 0A 0A Intervallo (%) ±5% ±5% ±5% ±5% ±10% Linea Reg.(%) ±1% ±1% ±1% ±1% ±1% Ripple(mVp-p) 50mA 50mA 120mV 50mV 120mV Colore Nero ( vernice senza piombo) Combinato +3.3V & +5V 100W Combinato +12V 499,2W

Al momento SilverStone non ha rivelato il prezzo di questi prodotti.