Risparmia mai come ora sull'alimentatore MSI certificato 80 Plus Gold

Se siete in procinto di assemblare un PC desktop di fascia alta, equipaggiato con componenti dal TDP elevato, e cercate una soluzione che garantisca un'alimentazione più che adeguata per affrontare anche i carichi di lavoro più intensi, la Amazon Gaming Week vi offre un'opportunità imperdibile. L'alimentatore MSI MPG A1000G è uno dei più potenti ed efficienti disponibili sul mercato, e ora è in vendita al prezzo più basso mai registrato. Questo modello da 1000W, certificato 80 Plus Gold, è completamente modulare e supporta le GPU PCIe 5.0. Il prezzo è sceso da 199€ a soli 151,99€!

MSI MPG A1000G, chi dovrebbe acquistarlo?

MSI MPG A1000G è consigliato agli utenti che necessitano di alimentare workstation ad alte prestazioni. Grazie alla sua certificazione 80 Plus Gold, questo alimentatore è capace di ridurre il carico termico, risultando ideale per hardware ad elevato consumo energetico come le schede grafiche di fascia alta o per giochi particolarmente impegnativi.

Il supporto per GPU PCIe 5.0 garantisce inoltre una compatibilità con le ultime generazioni di schede grafiche, offrendo fino a 600W di potenza e rendendo MSI MPG A1000G un ottimo investimento futuro per gli aggiornamenti del PC. Con un design 100% modulare, consente un'organizzazione efficiente dei cavi, migliorando il flusso d'aria all'interno del case e contribuendo quindi a mantenere temperature di esercizio ottimali.

La modalità 0% RPM, attivabile quando il carico è inferiore al 40%, assicura una riduzione notevole del rumore, rendendolo eccellente per gli utenti che apprezzano un ambiente di lavoro o di gioco silenzioso. Considerando poi i 10 anni di garanzia, MSI MPG A1000G si profila come una scelta di qualità e affidabilità per chi non vuole compromettere sulle prestazioni del proprio sistema.

