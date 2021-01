SilverStone NJ700, PSU passivo da 700W per le build più silenziose

Un nuovo alimentatore 100% passivo è giunto in città, il SilverStone NJ700 80+ Titanium, il quale promette di alimentare le future build silenziose degli utenti. Con un design totalmente fanless e dunque con un livello di rumorosità pari a 0dB, per alcuni utenti sarà l’alimentatore da scegliere!

SilverStone ha progettato il suo nuovo NJ700 per essere conforme agli standard 80+ Titanium e Cybenetics ETA A+, ciò permette all’alimentatore di poter servire fino a 700W di potenza senza surriscaldarsi nonostante il proprio design di raffreddamento completamente passivo, ovvero senza rumorose ventole.

Come scrivono i colleghi di Overclock3D che hanno per primi condiviso la notizia, SilverStone ha progettato per il suo NJ700 cavi modulari al 100%, elevati livelli di efficienza energetica a tutti i livelli di carico, un funzionamento silenzioso e una rigorosa regolazione del ripple di tensione. L’azienda promette di dare ai suoi utenti tutto ciò che potrebbero desiderare da un alimentatore silenzioso.

Per quanto riguarda i cavi modulari e la loro lunghezza, l’alimentatore viene spedito con i cavi elencati nella foto che potete vedere qui sotto, ovvero tutto l’essenziale per completare una build da cima a fondo e anche qualcosa in più. Ovviamente, visto il design modulare, i più esigenti potranno decidere di acquistare da rivenditori di terze parti dei cavi diversi con il design ed i colori che più li aggradano.

Il SilverStone NJ700 è uno dei primi alimentatori al mondo ad essere certificato secondo gli standard di efficienza e rumorosità (ETA e Lambda) di Cybenetics. Con un punteggio pari ad A+ e A++ rispettivamente, l’alimentatore di SilverStone sicuramente promette un livello di qualità altissimo.

Purtroppo non sono ancora note ne la data di arrivo sul mercato ne il prezzo di SilverStone NJ700, nel frattempo potete scoprire ulteriori dettagli sul sito del produttore.