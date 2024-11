Singles' Day: Office 2021 e Windows 11 a partire da 10€

Il Singles' Day, celebrato l'11 novembre, è diventato negli ultimi anni un appuntamento fisso per gli amanti dello shopping online, affiancandosi e talvolta superando in alcuni Paesi anche il celeberrimo Black Friday. Nata in Cina come una giornata in cui i single celebrano se stessi, si è trasformata in una grande festa sul web.

Il Singles' Day è, dunque, alle porte e GoDeal24 si prepara a una promozione che non vorrai perdere! Se stai cercando software convenienti, questo è il momento perfetto per acquistare Microsoft Office e Windows a prezzi incredibili. Potrai ottenere una licenza a vita per Office Professional 2021 a soli 35,11€ fino al 13 novembre. Un acquisto una tantum ti permette di accedere, infatti, a strumenti essenziali come Word, Excel, PowerPoint e Outlook.Che tu stia lavorando su fogli di calcolo, creando presentazioni o scrivendo report professionali, Office 2021 è perfetto per una vasta gamma di attività aziendali.

Se non hai bisogno di tutte le nuove funzionalità della celebre suite, potrebbe interessarti un'offerta ancora più vantaggiosa, che ti consentirà di avere Office Professional 2019 a soli 22,44€. Tutte le funzionalità della suite 2021, fatta eccezione per Teams. Non lasciarti sfuggire questa soluzione conveniente per la tua produttività.

Aumenta la tua produttività con la suite Office

Se stai cercando di aggiornare alla suite Microsoft Office più recente, ora è il momento perfetto! Microsoft Office 2024 è appena stato rilasciato e include aggiornamenti potenti e funzionalità di interfaccia utente migliorate, che lo rendendo la versione più efficiente di sempre. In questo momento, puoi ottenere Office 2024 a un prezzo speciale. Trovi le offerte qui di seguito.

Prezzo speciale per Office 2024

Se il tuo laptop è lento o fatica a svolgere le task basiliari, non è necessario acquistarne uno nuovo. Un'alternativa facile ed economica è aggiornare il sistema operativo alla versione più recente disponibile, che aiuterà il tuo device a risolvere i rallentamenti. Windows 11 Professional è attualmente in offerta a soli 13,25€ su GoDeal24. Questo sistema operativo offre una serie di funzionalità utili, tra cui un'interfaccia nuova e migliorata, sicurezza avanzata, assistenza AI con Copilot e un'esperienza di gioco migliorata. Non lasciarti sfuggire questa offerta; è valida solo fino al 13 novembre.

Aggiorna il tuo PC con l'ultima versione di Windows a partire da 10€

Più acquisti e più risparmi coi seguenti pacchetti - Codice Coupon: GG62

Fino al 50% di sconto su Windows e Office - Codice Coupon: GG50

Offerte multilicenza a prezzi imbattibili

Altri strumenti per PC al miglior prezzo

Con GoDeal24 potete stare tranquilli perché i software sono sicuri e genuini al 100%, godono del supporto a vita e possono ricevere gli aggiornamenti ufficiali rilasciati da Microsoft.

E poi c’è la consegna digitale: i software comprati finiscono direttamente nella vostra casella e-mail entro pochi secondi dall’acquisto. Senza dimenticare che GoDeal24 è valutata su TrustPilot come eccellente nel 98% dei giudizi e che offre supporto tecnico con esperti 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Non perdete quindi l’occasione di risparmiare fino al 90% sui software di cui avete bisogno per lavorare o giocare.

Potete entrare in contatto col servizio post-vendita a vita di GoDeal24 tramite l’indirizzo email service@godeal24.com