Snapdragon X Elite 2, Qualcomm promette salti enormi in potenza ed efficienza

Nel corso del suo evento annuale Snapdragon Summit alle Hawaii, Qualcomm ha presentato un'anteprima delle prestazioni della CPU Oryon per laptop di seconda generazione. Una grafica mostrata durante l'evento ha messo a confronto le prestazioni di questo chip con la versione attuale e con i concorrenti di AMD e Intel, promettendo miglioramenti significativi in termini di efficienza energetica.

La grafica ha illustrato in particolare il confronto delle prestazioni in single-core su Geekbench, evidenziando come il nuovo Oryon non solo superi i chip di Intel e AMD, ma lo faccia anche consumando molto meno energia. Secondo Qualcomm, la CPU necessita del 57% di energia in meno rispetto alle soluzioni attuali, un salto generazionale notevole in termini di risparmio energetico.

Un salto generazionale notevole ed inaspettato

La nuova generazione di chip per PC portatili potrebbe quindi portare non solo a un incremento delle prestazioni, ma anche a un sensibile miglioramento della durata della batteria, un aspetto cruciale in un'era in cui le dimensioni delle batterie tendono a non crescere significativamente.

È interessante notare che, nonostante il benchmark sia stato eseguito su Android e non su Windows, le implicazioni per i laptop sono rilevanti. Un confronto con l'Intel Core Ultra 7 Series 2 256V mostra che il nuovo chip di Qualcomm offre il 62% in più di prestazioni allo stesso livello di consumo energetico, e riesce a eguagliare la performance di picco di Intel impiegando il 190% di energia in meno, mettendo in evidenza l'efficienza del nuovo processore.

Le promesse di Qualcomm alla presentazione tendono ad attirare l'attenzione non solo per le implicazioni dirette sui futuri dispositivi mobile, su cui questa nuova CPU è già stata lanciata, ma anche per le prospettive di utilizzo della CPU Oryon di seconda generazione in altri ambiti, come i PC, sebbene al momento non siano disponibili specifiche conferme o dettagli.