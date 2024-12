Qualcomm punta al sorpasso, in arrivo Snapdragon X Elite 2 con ambizioni da desktop

Il mercato dei PC si prepara a una scossa con l'arrivo dei chip Snapdragon X Elite di nuova generazione per Windows 11 ARM. Qualcomm, secondo diverse indiscrezioni e conferme indipendenti, è al lavoro sul "Project Glymur", un'iniziativa volta non solo a incrementare le prestazioni degli Snapdragon X Elite per i dispositivi portatili, ma anche a preparare il terreno per un'incursione nel segmento dei desktop.

Windows 11 su ARM sta progressivamente guadagnando terreno, e le prime impressioni sui PC dotati di Snapdragon hanno sorpreso positivamente per la durata della batteria. Tuttavia, un aspetto che necessita di miglioramenti è rappresentato dalle prestazioni, considerate ancora non del tutto all'altezza del segmento di prezzo. Attualmente, i PC Windows 11 su ARM con Snapdragon si posizionano su fasce di prezzo comparabili ai MacBook di Apple, ma faticano a competere con le prestazioni offerte dalla nuova linea di chip M4.

Recenti indiscrezioni, tra cui un post sui social media del leaker Roland Quandt, suggeriscono che lo sviluppo dello Snapdragon X Elite 2 stia procedendo a ritmo sostenuto. Il progetto, nome in codice "Project Glymur", sarebbe iniziato nell'estate del 2024. Attualmente, esistono tre varianti dello Snapdragon X Elite (X1E-78-100, X1E-80-100 e X1E-84-100), mentre la generazione attuale, internamente denominata "Project Hamoa", lascia ora spazio al successore con numero di modello SC8480XP.

Le aspettative per lo Snapdragon X Elite 2 sono elevate. Si prevede un significativo incremento di prestazioni rispetto alla prima generazione, con l'obiettivo di eguagliare le performance del chip Apple M4. Ma le ambizioni di Qualcomm non si fermano qui: l'azienda sembrerebbe intenzionata a rivoluzionare anche il mercato dei desktop.

Un elemento particolarmente interessante emerso dalle indiscrezioni riguarda il sistema di raffreddamento del nuovo chip. Sembra che lo Snapdragon X Elite 2, internamente, sia dotato di un sistema di raffreddamento a liquido AIO (All-in-One) con una ventola da 120mm. Questo tipo di soluzione è tipicamente impiegato in PC desktop, caratterizzati da chip ad alta potenza, e non in laptop sottili o dispositivi mobili, che generalmente non necessitano di un raffreddamento attivo o così massiccio.

L'adozione di un sistema di raffreddamento di questo tipo suggerisce che il chip potrebbe operare a frequenze e livelli di potenza molto elevati, tipici dei desktop. Considerando che Qualcomm sta già spingendo lo Snapdragon X Elite verso prestazioni paragonabili a quelle dei processori desktop, una versione di nuova generazione con un tale sistema di raffreddamento potrebbe facilmente mirare a questo segmento di mercato.

Windows Latest ha inoltre confermato indipendentemente l'esistenza e il rapido avanzamento dello sviluppo dello Snapdragon X Elite 2, con fonti interne che parlano di "alte" aspettative. Durante lo Snapdragon Summit di ottobre 2024, il CEO di Qualcomm, Cristiano Amon, aveva anticipato l'arrivo di un nuovo aggiornamento della serie Snapdragon X, descrivendolo come "veramente incredibile".

"Vi dico, prenotate il vostro biglietto per il prossimo Snapdragon Summit! Ciò che faremo con la prossima generazione sarà veramente incredibile", aveva affermato Amon. "Come abbiamo detto, abbiamo appena iniziato. E renderemo tutto divertente e riporteremo entusiasmo nelle prestazioni di elaborazione. Ancora una volta, in molteplici settori".

Queste dichiarazioni, unite alle indiscrezioni e alle conferme indipendenti, delineano un quadro chiaro: Qualcomm è determinata a competere ai vertici del mercato dei processori, non solo per dispositivi mobili, ma anche per laptop e, con "Project Glymur" e lo Snapdragon X Elite 2, anche per il segmento desktop. Resta da vedere se Qualcomm riuscirà a concretizzare queste promesse e a imporsi come un competitor di peso nel mondo dei desktop, ma i presupposti per un cambiamento significativo nel panorama informatico sembrano esserci tutti.