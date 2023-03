Il sistema operativo più performante sul mercato è Windows 11; inoltre, la nuova versione di Bing con la funzione ChatGPT integrata appare sulla barra di ricerca del computer rendendo più facile l’interazione con l’AI, che migliora le prestazioni e semplifica il flusso di lavoro, in special modo a partire dall’ultima versione, GPT-4.

Ma come avere Windows 11? Ci si può affidare ad un rivenditore di fiducia come GoDeal24, che permette di risparmiare sui prezzi ufficiali facendo acquistare tanti prodotti originali. Ma non è tutto: con il negozio online GoDeal24 potrete ottenere altri software come Windows 10 o MS Office 2021 a prezzi estremamente vantaggiosi.

Grazie alle offerte di Pasqua, potrete acquistare una licenza a vita per Office 2021 Pro 24,25€ o una licenza originale per Windows 10 Pro a soli 7,25€. C’è anche l’offerta a tempo limitato con la quale avrete Windows 11 Pro a 10,25€. Inoltre, la licenza MS Office 2021 è disponibile a partire da 13,05€ per PC.

I più popolari, in scadenza: Windows e Microsoft Office

Più acquisti e più risparmi coi seguenti pacchetti

Fino al 50% di sconto su Windows e Office – codice: GG50

Altri tool al miglior prezzo!

Sfoglia gli altri strumenti>>>

Con GoDeal24 potrete stare tranquilli perché i software sono sicuri e genuini al 100%, godono del supporto a vita e possono ricevere gli aggiornamenti ufficiali rilasciati da Microsoft. E poi c’è la consegna digitale: i software comprati arrivano direttamente nella vostra casella di posta entro pochi secondi dall’acquisto. Senza dimenticare che GoDeal24 è valutata su TrustPilot come eccellente al 98% e offre supporto tecnico con esperti 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Non perdete quindi l’occasione di risparmiare fino al 90% sui software di cui avete bisogno per lavorare o giocare.

Potete entrare in contatto col servizio post-vendita di GoDeal24 tramite l’indirizzo email service@godeal24.com