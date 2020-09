Sonnet Fusion Dual U.2, il RAID di due SSD U.2 su un unico slot PCIe 3.0 diventa semplice

La maggior parte degli utenti consumer comuni probabilmente non utilizza o non è interessata ad impiegare SSD in formato U.2 nella propria configurazione, ma, nel caso aveste bisogno di creare un RAID array con due di queste unità, Sonnet ha il prodotto che fa per voi. Infatti, la società ha appena annunciato la sua scheda PCIe Fusion Dual U.2 SSD, la quale è disponibile al prezzo di 199,99$.

Il dispositivo ha un form factor pari ad altri prodotti basati sull’interfaccia PCIe 3.0 16x, ma l’adattatore è collegato solo ad otto linee internamente. Inoltre, la scheda possiede quello che Sonnet chiama bridge PCIe, che distribuisce quattro linee PCIe 3.0 per ogni SSD U.2.

Ovviamente, le prestazioni che si ottengono dalla scheda PCIe Fusion Dual U.2 SSD dipendono dalla marca e dal modello degli SSD U.2 installati su di essa. Nei test di Sonnet, che ovviamente non dobbiamo prendere come oro colato, il produttore è riuscito a ottenere velocità di lettura e scrittura, rispettivamente, sino a 6.250MB/s e 6.000MB/s, usando una coppia di dischi Micron 9300 da 7,68 TB in RAID 0. I numeri sembrano deludenti se confrontati con il più veloce SSD PCIe 4.0, ma il vero fascino della scheda Fusion Dual U.2 SSD PCIe risiede nella possibilità di ospitare due unità U.2 ad alta capacità in un unico posto.

La scheda Fusion Dual U.2 SSD PCIe supporta configurazioni di array RAID 0 e 1 con auto monitoraggio, analisi e reporting sui dati. È compatibile con vari sistemi operativi, inclusi macOS, Windows e Linux. Pertanto, è possibile utilizzarla su PC, Mac e sistemi di espansione Thunderbolt 3.

Sonnet offre la scheda PCIe Fusion Dual U.2 SSD con una garanzia di due anni ed un supporto tecnico gratuito a vita ai suoi clienti. Nel caso foste interessati, è possibile acquistare l’adattatore direttamente dal negozio online della compagnia.