Cercate un sistema audio versatile per il vostro salotto? La soundbar ULTIMEA Apollo S50 è ora in offerta su Amazon a 113,99€ invece di 153,99€, con uno sconto del 26%. Questo sistema 4.1 canali si distingue per il design smontabile 2 in 1 che permette diverse configurazioni salvaspazio. Include un subwoofer cablato da 7,2L per bassi potenti, 3 modalità EQ dedicate e la tecnologia BassMX per personalizzare l'audio. Approfittate del risparmio di 40€ su questa soundbar con Bluetooth 5.3 e connettività completa (ARC, ottico, AUX).

ULTIMEA Apollo S50, chi dovrebbe acquistarla?

La soundbar ULTIMEA Apollo S50 è la soluzione ideale per chi desidera trasformare l'esperienza audio del proprio TV senza occupare troppo spazio in soggiorno. Grazie al suo innovativo design 2 in 1 staccabile, questo sistema audio si adatta perfettamente a chi vive in ambienti con metrature ridotte o a chi ama riorganizzare frequentemente gli spazi domestici. È particolarmente consigliata agli appassionati di cinema, gaming e musica che cercano un audio ricco e personalizzabile: le tre modalità di equalizzazione dedicate vi permetteranno di ottimizzare ogni contenuto, mentre la tecnologia BassMX soddisferà anche gli ascoltatori più esigenti in termini di bassi profondi e potenti.

Se cercate un sistema audio versatile che unisca prestazioni elevate e facilità d'uso, questa soundbar 4.1 canali con subwoofer cablato rappresenta un'opportunità eccellente, specialmente considerando lo sconto del 26%. La connettività Bluetooth 5.3 la rende perfetta per chi desidera streammare musica dai propri dispositivi mobili, mentre le molteplici opzioni di connessione cablata (ARC, ottica, AUX) garantiscono compatibilità con qualsiasi TV, anche i modelli meno recenti. Con il chip DSP aggiornato che assicura dialoghi cristallini, vi risulterà ideale anche per seguire serie TV e film senza perdere nemmeno una battuta.

La ULTIMEA Apollo S50 è una soundbar 4.1 canali dal design innovativo e modulare che vi permette di configurarla secondo le vostre esigenze di spazio. Dotata di subwoofer cablato da 7,2 litri, due tweeter e woofer integrati, offre un audio bilanciato con bassi profondi e alti cristallini. Grazie al chip DSP avanzato e alla tecnologia BassMX, potrete personalizzare l'esperienza sonora scegliendo tra 3 modalità EQ dedicate a musica, film e gaming. La connettività è completa con Bluetooth 5.3, porte ARC, ottiche, AUX e USB incluse nella confezione.

