Spazio cloud fino a 10TB scontato del 75%! Scopri l'offerta di Internxt

Se siete alla ricerca di un servizio di cloud storage affidabile e a pagamento, che vi offra la tranquillità di sapere che i vostri dati siano al sicuro e ben conservati, Internxt emerge come uno dei servizi più indicati. Dopo averlo testato, possiamo confermare che si distingue per la sua efficienza, facilità d'uso, sicurezza e un rapporto qualità-prezzo vantaggioso. Quest'ultimo aspetto merita una particolare attenzione, in quanto Internxt propone attualmente sconti fino al 75% sui suoi piani.

Internxt, chi dovrebbe abbonarsi?

Questa promozione rappresenta un'opportunità imperdibile per chiunque, considerando che la riduzione di prezzo si applica sia ai piani con fatturazione mensile che annuale, inclusi quelli disponibili con un unico pagamento anticipato. Ad esempio, il popolare piano da 5TB di storage, uno dei preferiti dalla community, è ora accessibile a soli 49.99€ all'anno rispetto al costo originario di 239.88€. Se si opta per il pagamento una tantum dello stesso piano, il costo ammonta a 249.75€ invece di 999€, offrendo un risparmio significativo e la sicurezza di un investimento a lungo termine nel cloud storage con Internxt.

A dimostrazione di come Internxt non teme di deludere le aspettative degli utenti, offre la garanzia soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni. Inoltre, come detto, si farà apprezzare non solo per i suoi sconti vantaggiosi ma anche per la sua robusta sicurezza basata su crittografia end-to-end, che assicura che solo l'utente possa accedere ai propri file, senza possibilità che terze parti, inclusa la stessa Internxt, possano visualizzarli o modificarli.

Questa caratteristica è fondamentale per chi cerca un luogo sicuro dove conservare documenti importanti, foto, video e qualsiasi altro tipo di file che richieda la massima riservatezza. Un altro aspetto da sottolineare è la facilità d'uso dell'interfaccia di Internxt. Sia che si acceda attraverso il browser web, sia tramite le applicazioni dedicate per dispositivi mobili o desktop, gli utenti trovano un ambiente intuitivo e semplice da navigare.

