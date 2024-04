Sprazzi di Intel Panther Lake, online spuntano nuove informazioni

Intel sta preparando il terreno per il lancio dei suoi futuri processori Panther Lake, che secondo la tabella di marcia arriveranno nel 2025. Nuovi dettagli emersi online sul sito ufficiale svelano delle piccole informazioni sulla gamma Panther Lake-U, che sarà destinata ai computer portatili di prossima generazione.

I dettagli riguardando l'utilizzo di uno strumento di test con fattore di forma BGA 2540, indicativo dei primi Reference Evaluation Platforms (RVP). Purtroppo non ci sono altre conferme riguardo i futuri Panther Lake, ma c'è anche da dire che è molto presto per avere certe informazioni.

La famiglia Intel Panther Lake sarà la prima prodottaa con il processo 18A di nuova generazione, che promette significativi miglioramenti in termini di prestazioni e efficienza energetica. Il cuore di queste CPU sarà costituito dall'architettura Cougar Cove sui P-Core e Skymont sugli E-Core, mentre la grafica integrata si baserà su Arc Celestial "Xe3". La NPU dovrebbe essere invece il doppio più veloce rispetto a quella che vedremo su Lunar Lake.

Intel Panther Lake prenderà probabilmente in nome Core Ultra 300, supporterà memorie DDR5 e userà, nelle sue versioni dedicate ai PC desktop, il prossimo socket LGA 1851. Come anticipato arriverà nel 2025, quindi manca ancora parecchio tempo prima del suo debutto. È probabile che non avremo indiscrezioni più ricche di informazioni, con novità riguardo quantità di core, frequenza operativa e così via, fino alla fine di questo 2024; l'attenzione ora è tutta per Arrow Lake, la prossima generazione di processori che arriverà a fine 2024.