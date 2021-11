Spunta la prima Z690 budget senza PCIe 5.0

Se stavate aspettando l’arrivo di una scheda madre Z690 economica per la vostra prossima configurazione basata su Alder Lake, allora Gigabyte potrebbe avere ciò che fa per voi. Come riportato da @momomo_us, il sito web ufficiale del noto produttore taiwanese ha aperto una pagina dedicata alla prima scheda madre Z690 al mondo priva di connettività PCIe 5.0 completa, chiamata Z690M DS3H DDR4.

Photo Credit: Gigabyte

Sbarazzarsi del supporto PCIe 5.0 significa avere un prezzo sensibilmente inferiore rispetto ai concorrenti, rendendola davvero una scheda economica per le CPU Alder Lake. Infatti, il principale responsabile dei prezzi maggiorati rispetto alla precedente generazione è proprio dato dal supporto al PCIe Gen 5.0, visto che le schede madri che ne sono dotate devono essere costruite con strati PCB aggiuntivi e materiali di qualità superiore per garantire una connessione stabile. Abbiamo già visto in passato problemi simili con l’implementazione del PCIe 4.0 su piattaforme AMD.

Gigabyte Z690M DS3H DDR4 (rev. 1.0) https://t.co/Xf7r6P0gDV

Z690 + PCIe 4.0 + DDR4 pic.twitter.com/71hoXJIh2m — 188号 (@momomo_us) November 29, 2021

Oltre alle differenze a livello di interfaccia PCIe, la DS3H è attualmente la scheda madre Z690 di fascia più bassa di Gigabyte, con un form factor micro-ATX e un sistema di alimentazione più semplice rispetto ai modelli Z690 più costosi della stessa azienda. Per mantenere l’articolo più attraente a coloro che vogliono risparmiare, la DS3H viene fornita anche con il supporto alle memorie DDR4 invece delle DDR5. Per ciò che concerne la connettività, la DS3H DDR4 è dotata di un singolo slot PCIe Gen 4 x16 e due slot PCIe 3.0 x1, insieme a due slot M.2 Gen 4.0 per l’archiviazione ad alta velocità. L’I/O posteriore è costituito da tre porte USB 3.0, una singola USB 3.2 Gen 2 Type-C, due USB 2.0 e quattro uscite video che comprendono VGA, HDMI e due DisplayPort.

Al momento, il prezzo della Z690 DS3H DDR4 è sconosciuto, ma, vista la presenza del prodotto direttamente sul sito web ufficiale, Gigabyte dovrebbe fornire ulteriori dettagli inerenti a prezzo e disponibilità molto presto.