Questo SSD Samsung è perfetto per Windows e costa POCHISSIMO!

Samsung SSD 870 EVO, 250 GB, chi dovrebbe acquistarlo?

Per chi desidera elevare notevolmente la velocità e la reattività del proprio computer, l'SSD Samsung 870 EVO da 250 GB rappresenta l'opzione ideale. Questo disco a stato solido è perfetto per installare il vostro sistema operativo in modo da renderlo più rapido e affidabile. Con prestazioni che raggiungono i limiti dell’interfaccia SATA, garantendo velocità di lettura sequenziale fino a 560mb/s e di scrittura fino a 530mb/s, offrirà prestazioni costanti anche per le attività più esigenti.

L'SSD 870 EVO soddisfa l'esigenza di stabilità e affidabilità grazie alla tecnologia Intelligent TurboWrite che ottimizza costantemente le performance, affiancata da una garanzia limitata di 5 anni. Consigliato a quanti hanno bisogno di un'esperienza informatica senza intoppi, dal gaming all'elaborazione di video in 8K, questo SSD è in grado di sopportare carichi di lavoro intensi con una durata eccezionale. La serie Samsung EVO, con la sua reputazione di affidabilità, vi catturerà per le eccezionali capacità e per l'ottimo rapporto qualità-prezzo.

Vi consigliamo l'SSD 870 EVO per la sua capacità di raggiungere il limite massimo dell'interfaccia SATA, garantendo così una esperienza utente fluida e veloce. Con una garanzia limitata di 5 anni o di 2.400 TBW, questo SSD rappresenta un investimento durevole, utile tanto per uso domestico quanto per il lavoro professionale, a un prezzo accessibile di solo €39,53 anziché €59,99.

