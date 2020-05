Stanchi delle ventole? Noctua vi tenta con un dissipatore passivo

Noctua rappresenta un punto di riferimento, quando si parla di sistemi di raffreddamento, per tutti coloro che vogliono il PC quanto più fresco possibile senza incorrere nei rischi dettati dalla natura dei dissipatori a liquido, che si tratti di custom o closed loop.

C’è poi una fascia di utenza che oltre ad un PC sempre fresco, desidera un computer il più silenzioso possibile: per questo la società ha dichiarato di essere a lavoro su un dissipatore completamente nuovo che non prevede l’utilizzo di alcuna ventola, un dissipatore passivo o fanless che dir si voglia.

Al momento Noctua non ha fornito ulteriori informazioni, se non un piccolo anticipo sul design che come si poteva immaginare, terrà conto della funzionalità e dell’efficienza senza badare troppo al punto di vista estetico. D’altronde Noctua non ha mai fatto dell’estetica un punto di forza, i suoi dissipatori si sono sempre contraddistinti per il notevole ingombro ed un senso estetico non proprio in linea con i canoni degli altri produttori. Se da un lato apparivano poco in armonia con l’estetica del restante hardware, dall’altro questo ha reso i suoi prodotti distinguibili ed esclusivi rispetto alle altre proposte del mercato.

Noctua aveva presentato il prototipo di un dissipatore fanless già l’anno scorso, in occasione del Computex 2019, abbinato ad un Intel Core i9-9900K. In quell’occasione il dissipatore riusciva tranquillamente a mantenere fresco il processore con un flusso d’aria naturale, mentre garantiva la compatibilità tanto con i socket Intel 115x quanto con i socket AMD AM4. Tuttavia come si evince dall’immagine, non si trattava di un dissipatore modesto, occupando gran parte della camera dedicata all’hardware nel caso del case in questione (un JONSBO UMX4).

Non rimarranno delusi tuttavia i contestatori dei LED RGB e di tutti quegli accessori che rendono il PC una discoteca: Noctua non fornisce al momento alcun prodotto che offre un qualche tipo di illuminazione, che potranno mantenere un’estetica seppur poco convenzionale, senza dubbio sobria ed elegante. Non rimane quindi che aspettare ulteriori aggiornamenti direttamente dalla società per scoprire nuovi dettagli su quello che sarà, per sua natura, il dissipatore più silenzioso sul mercato.