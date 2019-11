Star Wars Jedi: Fallen Order, i driver AMD per giocarci al meglio

Dopo Nvidia, anche AMD accoglie il debutto di Star Wars Jedi: Fallen Order (qui la recensione), il nuovo gioco di Respawn Entertainment disponibile su PC, Xbox One e PS4.

I nuovi driver Radeon Software Adrenalin 19.11.2, scaricabili da Radeon Settings o da questo indirizzo, introducono proprio il supporto a un titolo che a differenza di Star Wars Battlefront di Electronic Arts è un’action adventure single player, senza modalità multigiocatore, season pass o microtransazioni. All’interno di Star Wars Jedi Fallen Order prenderete il controllo di Kal, un padawan che non ha concluso il proprio addestramento a causa dell’Ordine 66.

I nuovi driver di AMD risolvono anche un bug con Player Unknown’s: Battlegrounds, in cui aree specifiche di una mappa o città potevano mostrare un calo prestazionale o dello stuttering intermittente. Purtroppo i driver non fanno molto altro, ma arrivano a pochi giorni dalla release precedente dedicata a Red Dead Redemption 2 (ovviamente questi driver contengono i miglioramenti per il titolo Rockstar).

Di seguito la lista dei problemi noti ad AMD ma ancora in via di risoluzione:

Le GPU della serie Radeon RX 5700 potrebbero perdere in modo intermittente la visualizzazione dello schermo o il segnale video durante il gioco.

Le GPU della serie Radeon RX 5700 potrebbero presentare cali di frame rate in alcuni giochi a 1080p e impostazioni di gioco basse.

L’overlay delle prestazioni potrebbe causare stuttering o un lampeggiamento (flashing) dello schermo in alcune applicazioni.

L’attivazione dell’HDR potrebbe causare instabilità del sistema durante il gioco con Radeon ReLive abilitato.

La Radeon VII potrebbe mostrare una frequenza di memoria elevata in idle o sul desktop.

L’overlay delle prestazioni potrebbe riportare un uso della memoria VRAM errato.

Richiamare Radeon Overlay potrebbe portare ad avere giochi sfocati o minimizzati quando l’HDR è attivato in Windows.

Ricordiamo che i requisiti minimi di questo gioco comprendono un processore AMD FX-6100 o equivalente, oppure un Intel Core i3-3320 o simile, 8 GB di RAM, almeno una scheda video Radeon HD 7750 o GeFore GTX 650 e ben 55 GB di spazio su disco – il gioco è installabile su sistemi Windows 7/8.1/10 a 64 bit.

Per quanto concerne i requisiti consigliati si sale ad almeno un Ryzen 7 1700 / Core i7-6700K, 16 GB di memoria (in un primo momento EA sbagliò a indicarli inserendo 32 GB…) e una scheda video pari almeno alla Radeon RX Vega 56 o alla GeForce GTX 1070/GTX 1660 Ti.