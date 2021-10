Stardock Start11 porta il vecchio menù Start in Windows 11

Windows 11, nuova iterazione del popolare sistema operativo di casa Microsoft, sarà disponibile tra pochi giorni (5 ottobre) e porterà una ventata d’aria fresca sia a livello estetico che funzionale. Infatti, come vi abbiamo riferito in precedenza, Windows 11 avrà un sistema di gestione delle risorse migliorato, con livelli di priorità più alti attribuiti alle funzioni in primo piano; una migliore capacità di mettere in pausa le schede inattive del browser; un minor utilizzo di memoria e CPU e tanto altro ancora. Inoltre, ci saranno diverse modifiche all’interfaccia grafica, tra cui una barra delle applicazioni rinnovata con le icone del menu Start e dei programmi in posizione centrata, nonché un’organizzazione diversa dei sotto menu.

Credit: Stardock

Questo, a quanto pare, ha fatto storcere un po’ il naso a diversi tradizionalisti e, per la felicità di queste persone, Stardock ha annunciato Start11, applicazione che modifica il menu Start di Windows 11 per renderlo più simile a quello di Windows 10 o anche di versioni precedenti. Come affermato dalla stessa azienda:

Per gli utenti che desiderano personalizzare il proprio menu Start, Start11 offre solide opzioni di personalizzazione che vanno dall’estetica al funzionale. Il software permette di ottenere un menu Start in stile Windows 10 e Windows 11, un Windows compatto 7, uno stile Windows 11 opzionale per i menu classici e molte impostazioni aggiuntive che consentono di configurare un menu Start personalizzato.

Nel caso foste interessati, potete acquistare Start11, al prezzo di 4,99$ nella sua attuale forma Beta (e sono previsti costanti aggiornamenti), direttamente sul sito ufficiale di Stardock.

Credit: Stardock

A quanto pare, una buona fetta degli utenti Windows 10 non è a conoscenza dell’imminente arrivo di Windows 11. In questo nostro precedente articolo trovare i risultati di un sondaggio condotto negli Stati Uniti e che ha coinvolto un campione di 1.042 adulti, intervistati da Savings.com.