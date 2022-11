Si sa, durante il Black Friday, le offerte possono davvero essere tante, infatti ogni ora centinaia di prodotti vengono scontati a prezzi da urlo. Ed è il caso di Amazon che in queste ultime ore ha inaugurato una nuova ed interessante iniziativa su un mouse da gaming molto particolare, che può fare la differenza in qualsiasi contesto.

Il prodotto in questione è chiamato SteelSeries Aerox 3 Wireless Onyx, in particolare il modello uscito quest’anno, ora venduto a “soli” 59,99€ al posto di 109,99€, a seguito di uno sconto del 45%, che si traduce in un taglio netto di ben 50,00€ dal prezzo consigliato dal produttore. Un articolo di valore per coloro che passano tante ore ad alimentare la propria passione.

Dal design ultraleggero da 68 grammi, questo mouse possiede tutte le carte in regola per migliorare le perfomance. Innanzitutto, vanta una doppia connessione tramite un adattatore da 2,4 Ghz da collegare al proprio PC via wireless. Inoltre, al suo interno è alloggiato un sensore ottico, denominato TrueMove Air, in grado di rilevare i pixel.

Il SteelSeries Aerox 3 vanta dei pattini in PTFE per consentire dei movimenti fluidi, precisi e, in generale, perfetti per tutti quei videogiochi competitivi. La sua scocca, inoltre, possiede un rivestimento protettivo contro acqua e polvere, chiamato AquaBarrier. Naturalmente, non manca un sistema di retroilluminazione a LED RGB, personalizzabile attraverso il software SteelSeries Engine.

