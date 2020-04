SteelSeries e CD Project Red presentano le cuffie e gli accessori marcati Cyberpunk 2077

SteelSeries e CD Project Red hanno annunciato una nuova partnership presentando una gamma di cuffie e accessori griffati Cyberpunk 2077. Si tratta di due paia di cuffie Arctis 1 e tre set di accessori per la personalizzazione delle cuffie Pro Series.

Per quanto riguarda le cuffie, si tratta di due varianti delle Arctis 1 Wireless. In particolare la versione Johnny Silverhead è ispirata allo stile da rocker del personaggio ed al suo braccio meccanico in uno schema di colori prevalentemente nero e rosso. Questa versione è dedicata ai giocatori Xbox One grazie alla relativa compatibilità con la console, tuttavia è possibile utilizzarla con qualsiasi dispositivo abilitato alla riproduzione via Bluetooth o dotato di jack da 3,5mm, oltre ovviamente ai dispositivi con porta USB utilizzando il dongle in dotazione.

Le Arctis 1 edizione Netrunner invece sono ispirate alla classe di hacker che sarà disponibile nel gioco, con uno schema di colori giallo e nero. In questo caso la modalità wireless non sarà compatibile con Xbox One, ma per la console di Microsoft sarà possibile esclusivamente collegarle direttamente al controller attraverso il cavo jack da 3,5mm. Tutto il resto rimane invariato rispetto all’edizione Johnny Silverhead.

Entrambe le cuffie utilizzano una connessione wireless a bassa latenza a 2,4GHz e sono equipaggiate con gli stessi driver al neodimio da 40mm presenti sulle Arctis 9X. Tutti e due gli headset infine verranno proposti ad un prezzo di 109,99 sterline.

Come anticipato in apertura, SteelSeries metterà sul mercato anche alcuni kit di accessori per personalizzare le cuffie della serie Pro. Si tratta di tre diversi kit, ognuno dei quali include due archetti ed una coppia di cover magnetiche per i padiglioni. Ogni kit sarà ispirato ad una delle tre principali società che dominano Night City e saranno disponibili al prezzo di 39,99 sterline. Gli accessori saranno compatibili con le SteelSeries Arctis Pro, Arctis Pro+ GameDAC e le Arctis Pro Wireless.