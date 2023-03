Le Offerte di Primavera di Amazon sono cominciate ieri e, come vi stiamo raccontando man mano nella nostra rassegna stampa dedicata, gli articoli in sconto su ogni categoria dello store sono a dir poco interessanti. In particolare, se siete alla ricerca di un nuovo mouse da gaming non possiamo che consigliarvi lo SteelSeries Rival 600, uno tra i migliori in assoluto sul mercato, ora ribassato del 56%!

Con soli 39,99€ potrete dunque assicurarvi un mouse da gaming ottimo, e considerando che il suo prezzo di listino è 89,99€ risparmierete ben 50,00€. Inoltre, se siete clienti Prime potrete usufruire della consegna gratuita e rapida dell’ordine; in caso contrario vi consigliamo invece di prendere in considerazione l’abbonamento, dato che il servizio è gratuito per i primi 30 giorni dalla sottoscrizione e si tratta dunque del momento perfetto per provarlo.

Il punto di forza dello SteelSeries Rival 600 è il nuovo sistema a sensore ottico doppio da 12.000 DPI, che vi garantirà una precisione senza precedenti nel rilevamento di ogni singolo movimento della mano, annullando al contempo movimenti inutili all’atto del sollevamento o dell’abbassamento del mouse. Avrete dunque il controllo completo su tutti gli spostamenti, riuscendo a svolgere scatti fulminei e migliorare così le vostre performance di gioco.

Lo SteelSeries Rival 600 presenta un design rivoluzionario con trigger separato e switch meccanici, pensati per garantire delle prestazioni al top in qualsiasi momento senza alcun ritardo di input. Inoltre, il processore ARM a 32 bit vi consentirà di salvare le impostazioni CPI e del sensore di sollevamento, oltre a effetti di illuminazione personalizzati, keybind e macro complete on-board; potrete quindi portare con voi il mouse in eventi e tornei, utilizzando i vostri set-up preferiti senza dover installare alcun software.

Infine, SteelSeries ha progettato il Rival 600 anche per garantire la massima comodità anche dopo ore e ore di gioco: le impugnature laterali in silicone offrono una maggiore presa ed ergonomia delle mani, mentre i pesi rimovibili all’interno del mouse vi permetteranno di personalizzarlo in base alle vostre preferenze, passando da un minimo di 96 grammi a un massimo di 128 grammi.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata all’offerta, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dello sconto o, peggio, dell’esaurimento del prodotto.

