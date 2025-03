Su Claude arriva la ricerca web: finalmente!

L'intelligenza artificiale di Anthropic si arricchisce di una novità fondamentale: Claude può ora navigare in rete, superando uno dei limiti più evidenti che lo differenziava da altri chatbot come ChatGPT e Gemini. Questa evoluzione, attualmente disponibile in anteprima per gli abbonati statunitensi, consente a Claude di fornire risposte basate su dati aggiornati, citando direttamente le fonti consultate e permettendo così una verifica immediata dell'affidabilità delle informazioni, esattamente come accade con i suoi competitor.

A differenza delle tradizionali ricerche online, dove l'utente deve selezionare e analizzare autonomamente i risultati, Claude elabora le fonti trovate e le presenta in formato conversazionale, mantenendo il proprio stile comunicativo.

Da parte dell'azienda c'è anche un forte impegno verso la trasparenza informativa: il sistema cita puntualmente le fonti utilizzate, permettendo agli utenti di verificare l'origine dei dati e valutarne l'attendibilità. Questo approccio risponde alle crescenti preoccupazioni riguardo l'accuratezza delle informazioni generate dall'AI.

La nuova funzionalità offre applicazioni pratiche quotidiane: si possono per esempio confrontare caratteristiche, prezzi e recensioni di prodotti che si vogliono acquistare (anche provenienti da fonti diverse), ottenendo una visione d'insieme che facilita decisioni d'acquisto più consapevoli.

Disponibile da subito, ma non per tutti

Attualmente, la ricerca web è disponibile in anteprima solo per gli utenti a pagamento negli Stati Uniti che utilizzano Claude 3.7 Sonnet, ma Anthropic ha già annunciato che il supporto verrà esteso anche agli utenti del piano gratuito e ad altri paesi nel prossimo futuro.

Per attivare la ricerca web, gli utenti devono abilitare l'opzione nelle impostazioni del profilo e assicurarsi di aver selezionato il modello Claude 3.7 Sonnet prima di iniziare una conversazione. Il sistema valuterà automaticamente quando è opportuno cercare informazioni online per arricchire le proprie risposte.