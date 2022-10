Se siete tra quelli che hanno ancora un Hard Disk o state approfittando delle offerte Prime per assemblarvi un nuovo PC, ed eravate alla ricerca di un SSD, suggeriamo di prendere in considerazione il Crucial BX500, in particolar modo il modello da 1TB, poiché Amazon lo sta proponendo a uno dei prezzi più bassi di sempre, vale a dire 59,99€ invece di 107,81€.

Si tratta di un SSD di tipo SATA, quindi compatibile anche con PC non recentissimi, che potranno avere nuova vita e godere di ottime prestazioni. Crucial è una garanzia in questo settore, pertanto non ci sono davvero motivi validi per non approfittare di questa offerta, che potrebbe terminare prima del previsto, qualora la domanda superasse le scorte disponibili (cosa molto probabile, dato il prezzo vantaggioso).

Le prestazioni del Crucial BX500 raggiungono i 540 Mb/s in lettura, con risultati simili anche in scrittura, rendendo questo SSD veloce nell’eseguire qualsiasi tipo di operazione. I vantaggi si noteranno dall’avvio del sistema operativo, i cui tempi saranno dimezzati rispetto a un classico e ormai obsoleto hard disk, fino all’avviamento dei programmi e giochi, i cui tempi di attesa non saranno più quelli a cui siete abituati. Passare a un SSD come il Crucial BX500 vuol dire migliorare anche l’efficienza energetica di 45 volte, sempre se confrontata rispetto a un disco rigido tradizionale.

Insomma, il Crucial BX500 è un prodotto che, a questo prezzo, va assolutamente preso, e per questo vi invitiamo ad approfittare subito dell’offerta visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock. Se non siete già abbonati ad Amazon Prime vi consigliamo dunque di farlo, altrimenti vi rimandiamo alla pagina dedicata al prodotto.

