Xbox Series S + 3 mesi Game Pass Ultimate a MENO di 248€! (-17%)

Su Amazon potete acquistare un bundle speciale che include la console Xbox Series S insieme a 3 mesi di abbonamento a Game Pass Ultimate a soli 247,26€, con uno sconto del 17% rispetto al prezzo normale di 299€. Non lasciatevi sfuggire questa opportunità!

Bundle Xbox Series S + 3 mesi Game Pass Ultimate, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo bundle è perfetto per un pubblico ampio e variegato, adatto sia ai videogiocatori appassionati delle ultime novità che ai giocatori occasionali alla ricerca di un'esperienza di gioco versatile e di alta qualità. Il pacchetto è ideale per chi desidera entrare subito nel mondo del gaming di nuova generazione, beneficiando di tempi di caricamento ridotti e di una vasta libreria di giochi disponibili fin dal primo giorno grazie all'abbonamento Game Pass Ultimate incluso. Questa promozione offre un eccellente rapporto qualità-prezzo, permettendo l'accesso a centinaia di titoli di alta qualità per PC, giochi classici retrocompatibili e le più recenti esclusive Xbox, rendendolo una scelta eccellente per chi vuole espandere o rinnovare la propria collezione di giochi senza compromessi.

Gli utenti potranno inoltre godere di un'esperienza multiplayer online di alta qualità, giocando con amici a titoli di successo come Halo, Forza Horizon 5, DOOM, Elder Scrolls e molti altri inclusi nell'abbonamento. È quindi consigliato a chi cerca non solo una console all’avanguardia ma anche un’esperienza di gioco completa.

Al prezzo di soli 247,26€, il bundle Xbox Series S con 3 mesi di abbonamento Game Pass Ultimate offre un accesso ineguagliabile al mondo dei videogiochi, con vantaggi che vanno ben oltre la semplice console. Dalle esclusive Xbox alle anteprime dei giochi più attesi, passando per il vasto catalogo di EA Play e i benefici del multiplayer online, questo bundle è l'ideale per chi cerca un'esperienza di gioco completa e versatile.

