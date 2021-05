Supermicro, su queste schede madri ATX potete installare due CPU Intel Xeon

I colleghi di Anandtech hanno riportato alcune informazioni molto interessanti inerenti a due nuove schede madri Supermicro progettate per le nuove CPU scalabili Xeon “Ice Lake” di Intel: 12DPL-NT6 e X12DPL-i6. Le motherboard sono dotate di un doppio socket LGA4189, consentendo così di ottenere una configurazione potenziale massima di 80 core, il tutto all’interno di un form factor standard ATX. Stupisce proprio questa scelta, dato che Supermicro è riuscita ad inserire il tutto su una scheda ATX senza sacrificare molte funzionalità e, come potete vedere della foto, solamente i due socket occupano quasi la metà dell’area disponibile.

Credit: Anandtech

Una delle cose che Supermicro è stata costretta a ridurre è il supporto massimo della piattaforma a dodici slot DIMM. A causa dei limiti imposti dalla dimensione della scheda, ogni CPU può accedere solo a un massimo di quattro slot DIMM (otto in totale), il che significa che ogni chip sarà limitato alle configurazioni di memoria a quattro canali. Questo sarà un problema solo se i vostri carichi di lavoro traggono vantaggio da una larghezza di banda o capacità di memoria notevolmente elevata.

Per la connettività, si hanno a disposizione quattro slot PCIe 4.0 nella parte inferiore, con ognuno di essi che dispone di 16 linee complete. Per l’archiviazione, le schede offrono dodici connettori SATA con supporto per array RAID 0, 1, 5 e 10 e due slot PCIe Gen 4.0 M.2.

Credit: Anandtech

L’unica differenza tra X12DPL-NT6 e X12DPL-i6 è la configurazione Ethernet e M.2. Sulla X12DPL-NT6 sono presenti due porte Ethernet Intel X550 da 10Gb/s e un altro slot M.2 in grado di supportare PCIe Gen 4.0 x8. L’X12DPL-i6, di fascia più bassa, si basa invece su due controller LAN Intel i210 Gigabit per la connettività di rete ed è assente anche lo slot M.2 x8.

Al momento, purtroppo, non conosciamo né data di lancio né prezzi di questi prodotti.