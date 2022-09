Intel attualmente non ha ancora pubblicato la line up completa delle sue schede grafiche Arc Alchemist, ma alcune informazioni a riguardo ci giungono da Mesa3D, il driver OpenGL/Vulkan open source per Linux, che ora include al suo interno l’elenco di tutte le GPU mobile e desktop, comprese alcune mai sentite prima d’ora e appartenenti alla gamma Flex per datacenter e Arc Pro per workstation. Ecco la lista completa:

0x5690 – Intel Arc A770M Graphics

0x5691 – Intel Arc A730M Graphics

0x5692 – Intel Arc A550M Graphics

0x5693 – Intel Arc A370M Graphics

0x5694 – Intel Arc A350M Graphics

0x56a0 – Intel Arc A770 Graphics

0x56a1 – Intel Arc A750 Graphics

0x56a2 – Intel Arc A580 Graphics

0x56a5 – Intel Arc A380 Graphics

0x56a6 – Intel Arc A310 Graphics

0x56b0 – Intel Arc Pro A30M Graphics

0x56b1 – Intel Arc Pro A40/A50 Graphics

0x56c0 – Intel Data Center GPU Flex Series 170 Graphics

0x56c1 – Intel Data Center GPU Flex Series 140 Graphics

Inoltre, nei driver sono presenti anche alcuni ID non collegati ad alcun prodotto noto, che che probabilmente fanno riferimento a modelli abbandonati o non ancora annunciati. È anche presente la GPU DG2-G12, di cui si è già discusso in passato anche con i nomi in codice SOC3 e DG2-256 e che dovrebbe essere dotata di 16 Xe-Core, ma di cui l’azienda di Santa Clara non ha ancora confermato l’esistenza. Alcuni dei modelli non associati ad alcun nome attualmente potrebbero essere riferimenti alle GPU A200M, proposte di fascia ancora più bassa rispetto alla A350M.

Photo Credit: Freedesktop

Qualche giorno fa, vi abbiamo parlato della A380, che è stata recentemente testata con 50 videogiochi dalla testata tedesca PC Games, riscontrando in generale una buona compatibilità, nonostante le prestazioni piuttosto deludenti. Trovate tutti i dettagli nella nostra precedente notizia dedicata.