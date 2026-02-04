Il Safety Alarm è una soluzione pratica per utenti Apple che cercano protezione personale economica e portabile. L'allarme sonoro da 130 decibel è realmente dissuasivo e la sirena mantiene efficacia fino a 30 metri in ambienti urbani. L'integrazione con Find My funziona correttamente, ma senza Ultra-Wideband la precisione di localizzazione rimane limitata rispetto ad AirTag. La connettività Bluetooth instabile rappresenta il difetto principale: le disconnessioni intermittenti richiedono re-accoppiamenti manuali che minano l'affidabilità quotidiana. Il design compatto e le batterie CR2032 sostituibili sono punti di forza innegabili, così come il prezzo contenuto intorno ai 40 euro.

Lo SwitchBot Safety Alarm è un dispositivo compatto che unisce quattro funzioni in un unico accessorio da portachiavi: allarme antipanico, localizzatore GPS, torcia e chiave NFC per i lucchetti intelligenti del marchio. Con dimensioni ridottissime e un prezzo di circa 40 euro (ma spesso si trova in offerta a metà prezzo), è una soluzione interessante per chi vuole sentirsi un po' più al sicuro. Chi dovrebbe acquistarlo?

Recensione in un minuto

Il Safety Alarm mantiene le promesse fondamentali: l'allarme da 130 decibel è effettivamente molto forte e in grado di attirare facilmente l'attenzione, anche in un ambiente urbano rumoroso. Per attivare è sufficiente tirare il dispositivo così da scollegarlo dal suo cordino, un'ottima soluzione facilmente attivabile anche in situazioni di panico. L'integrazione GPS permette di geolocalizzarlo, sia come sistema per individuare un paio di chiavi o qualsiasi oggetto a cui lo collegherete, sia come "richiesta di aiuto" da parte della persona che lo usa. Un pulsante permette di attivare una torcia led, e se tenuto premuto per 5 secondi avvia un allarme silenzioso, cioè invia un messaggio di aiuto sui telefoni abilitati. Considerando il suo costo e le funzioni, è perfetto per chiunque voglia sentirti un po' più al sicuro; è adatto per bambini e adulti.

Come è fatto

Lo SwitchBot Safety Alarm misura 67 millimetri di lunghezza per 33 di larghezza e soli 15 di spessore, pesando 35 grammi complessivi. Si tratta di dimensioni paragonabili a un accendino, sufficientemente contenute da stare comodamente in una tasca della giacca o attaccato a un portachiavi senza creare fastidio. La forma è rettangolare con angoli leggermente arrotondati e il dispositivo è disponibile in tre colorazioni: nero, bianco e acqua.

L'alimentazione proviene da due batterie CR2032 sostituibili, una scelta intelligente perché consente di evitare la dipendenza da ricariche USB e offre un'autonomia dichiarata fino a 12 mesi (come minimo).

Le funzioni principali sono quattro. In primo luogo è dotato di un allarme antipanico vero e proprio, attivabile tirando il dispositivo per staccarlo dal suo cordino, azione che innesca una sirena da 130 decibel accompagnata da un LED stroboscopico ad alta luminosità che lampeggia. Switchbot sostiene che questo suono sia udibile fino a 100 metri di distanza, equivalente a un clacson automobilistico. Secondo, una pressione di 5 secondi attiva un'allarme silenzioso che invia un messaggio di aiuto a tutti i telefoni abilitati e riceverlo, con tanto di posizione GPS. Terzo, il dispositivo si integra perfettamente con Apple Find My per la localizzazione globale tramite la rete di miliardi di dispositivi Apple sparsi nel mondo. Quarto, è una comoda torcia led.

Il chip NFC integrato, inoltre, consente di usare il Safety Alarm come chiave per i lucchetti intelligenti SwitchBot. Il grado di protezione IP65 garantisce resistenza a pioggia e polvere, permettendo l'uso in condizioni meteo difficili senza rischi di guasto.

Esperienza d'uso

Abbiamo testato il Safety Alarm in scenari reali e l’esperienza è complessivamente positiva. La configurazione tramite app SwitchBot è rapida e intuitiva, richiede pochi minuti e non necessita del manuale cartaceo; la confezione include tutto il necessario, comprese batterie e cacciavite.

Il punto di forza è l’allarme sonoro da 130 dB, estremamente potente e dissuasivo anche all’aperto, affiancato da una luce stroboscopica ben visibile soprattutto di notte. La funzione di localizzazione GPS torna sempre utile.

Buona anche la funzione di chiamata falsa, che premendo due volte permette di far squillare lo smartphone come se qualcuno vi stesse telefonando, e la portabilità, mentre il tasto SOS richiede una pressione prolungata. L’integrazione con l’ecosistema SwitchBot consente automazioni interessanti, utili soprattutto per chi possiede già altri dispositivi del marchio.

Verdetto

Il Safety Alarm è pensato soprattutto per chi cerca un dispositivo di sicurezza personale semplice e immediato, da portare sempre con sé. È adatto a studenti, pendolari, runner, persone che rientrano spesso la sera o che vogliono un deterrente rapido in situazioni potenzialmente rischiose. Risulta particolarmente interessante per utenti iPhone, che possono sfruttare l’integrazione con Find My, e per chi è già inserito nell’ecosistema SwitchBot e desidera aggiungere una componente di sicurezza personale alle proprie automazioni domestiche. Per chi ha Android rimane ugualmente molto utile, poiché mantiene tutte le sue funzioni principali. Al prezzo di 40 euro (o meno, viste le offerte frequenti), dovrete essere certi di usare tutte le sue funzioni, mentre scontato diventa un acquisto altamente consigliato.