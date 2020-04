Synology rende gratuite le licenze VPN Plus fino al 30 settembre

Il produttore taiwanese Synology, specializzato in soluzioni NAS e router, per via della pandemia da Coronavirus ha deciso di rendere gratuite tutte le licenze VPN per i propri router.

Il COVID-19 ha spinto molte aziende del settore industriale, come vi abbiamo riportato innumerevoli volte in questo periodo, ad intraprendere iniziative solidali per dare una mano agli utenti. Ora è il turno di Synology e la sua iniziativa vede protagonisti i propri router wireless dotati di una potente feature dedicata al settore server e professionale, ovvero un servizio VPN incluso e semplice da attivare. Funzione sicuramente importante in ambito business, in quanto permette velocemente alle aziende di connettersi in remoto in tutta sicurezza.

L’iniziativa durerà fino al 30 di settembre e in questo periodo si potranno acquistare le licenze per i pacchetti Synology VPN Plus e Site-to-Site VPN. Con queste parole ha commentato Hewitt Lee, direttore Product Management Group di Synology:

“Abbiamo visto molte aziende che si affrettano ad adottare soluzioni VPN al fine di creare un’infrastruttura per consentire una forza-lavoro da remoto. Negli ultimi due mesi, abbiamo visto un aumento di cinque volte nell’acquisto di licenze VPN Plus. Poiché la situazione continua a svilupparsi in modi senza precedenti, ci rendiamo conto che molti sono incerti su come mantenere la continuità del business. Synology offre gratuitamente le licenze VPN Plus nel tentativo di aiutare le aziende a riprendere le operazioni in remoto”.

Potranno accedere all’iniziativa sia i proprietari attuali che quelli futuri dei modelli RT1900ac (con velocità superiore a 1.300Mbps in banda da 5GHz e fino a 600Mbps sulla banda da 2,4GHz), RT2600ac (che consente velocità fino a 800Mbps e 1733Mbps rispettivamente sulla banda 2,4 GHz e 5 GHz) e MR2200ac, router mesh certificato WPA3.

Una volta acquistate le licenze non verranno addebitati costi aggiuntivi, semplicemente dopo il 30 di settembre si interromperà il servizio.