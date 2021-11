systemd arriverà in WSL grazie a Canonical

Come riportato dai colleghi di Phoronix, Canonical è al lavoro per portare “systemd” almeno in Ubuntu WSL. L’introduzione del Windows Subsystems for Linux (WSL) in Windows 10 (e presente, ovviamente, anche in Windows 11) è stata pensata per dar modo agli sviluppatori di testare le loro applicazioni realizzate per il sistema operativo open source per antonomasia direttamente nell’OS della compagnia di Redmond, senza passare per macchine virtuali, sistemi dedicati o dual boot.

Tuttavia, le istanze WSL, nonostante siano in costante miglioramento, non sono perfette e mancano alcuni componenti rispetto a una installazione classica della propria distribuzione Linux preferita. Canonical sta dedicando molta attenzione a WSL, aggiornando settimanalmente i suoi utenti sui passi in avanti compiuti in Ubuntu WSL. Recentemente, la caratteristica più importante che ha colpito l’utenza è la dimostrazione “proof-of-concept” dell’uso di “systemd” in WSL. Fino ad ora “systemd” non è mai stato utilizzato in istanze WSL e rendere funzionante tale componente potrebbe risolvere alcune problemi, come il mancato funzionamento di “systemctl”. Al momento, il supporto di systemd non è ancora presente nel repository Git di Ubuntu WSL, ma sarà interessante vedere come la situazione evolverà in futuro.

Nel caso foste interessati a testare diverse distribuzioni Linux pur rimanendo con il vostro sistema Windows 10 o Windows 11, vi segnaliamo il progetto open source chiamato “EasyWSL”, che converte praticamente qualsiasi immagine Linux Docker in WSL. Tra le distribuzioni supportate sono presenti Ubuntu, Debian, CentOS, Fedora, Manjaro e tante altre ancora. Per ulteriori dettagli a riguardo, vi consigliamo di dirigervi sulla pagina ufficiale GitHub.

Oggi vi abbiamo parlato anche delle prestazioni dei nuovi processori Intel Alder Lake su Linux e Windows 11, decretando la vittoria di quest’ultimo sistema operativo. Trovate altre informazioni nel nostro precedente articolo.