Siete alla ricerca di un PC o di componenti ad elevate prestazioni con cui giocare a The Last Of Us Parte I o ad altri titoli di ultima generazione a risoluzioni elevate, ma la spesa da affrontare è troppo alta? AK Informatica risolve questo problema, permettendovi di chiedere un finanziamento Findomestic a tasso zero e completabile in 10 comode rate.

Un’ottima occasione per tutti coloro che non hanno la possibilità di spendere cifre elevate immediatamente, ma vogliono o necessitano di un PC, un notebook o una scheda video che gli permetta di soddisfare le proprie esigenze da videogiocatore. I giochi per PC, giustamente, diventano sempre più esigenti, pertanto mantenere aggiornato l’hardware è necessario per godersi al pieno tutti i capolavori che escono ogni anno.

L’iniziativa sarà valida fino al 5 maggio e, per beneficiarne, vi basterà selezionare il pagamento rateale una volta arrivati nell’apposita sezione, per poi attendere la conferma dell’effettiva attivazione del finanziamento. Se verrà accettato, otterrete un 10% di sconto, sotto forma di coupon, su un nuovo ordine da almeno 500,00€, effettuabile dal 5 giugno al 31 agosto. Il buono sconto verrà assegnato automaticamente sul vostro account, pertanto non dovrete far altro che recuperare il codice e inserirlo nell’apposito riguardo.

Va tenuto conto che il finanziamento a tasso zero è valido solo per ordini di almeno 1.000,00€, non importa se la cifra sarà raggiunta da un singolo prodotto o da più articoli. Detto ciò, ci sono ottimi motivi per approfittare di questa iniziativa poiché, oltre alla possibilità di pagare con più serenità, avrete anche modo di risparmiare sui tipici prezzi di listino. Gli sconti sono interessanti in tal senso, e riguardano sia le strepitose configurazioni AK RIG, gli eleganti All-in-One, i migliori monitor e ovviamente una serie di componenti per PC, settore in cui AK Informatica non teme confronti.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina ufficiale dedicata a questa iniziativa, ribadendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questa promozione, anche perché i prodotti in sconto potrebbero avere scorte limitate.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!