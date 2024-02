MINIMO STORICO su questa tastiera programmabile! Oggi vi costa solo 88€

Una tastiera dallo stile retrò con funzionalità superiori rispetto alla maggior parte dei modelli moderni, il tutto a un prezzo accessibile! Vi invitiamo a dare un'occhiata a questo modello unico, dotato di connettività Bluetooth, wireless e USB, insieme a un pannello di controllo avanzato per la personalizzazione dei tasti. In vendita ufficialmente a 99,99€, oggi su Amazon potete acquistarla a soli 88,14€, godendo del miglior sconto mai offerto per questo prodotto.

Tastiera retrò 8Bitdo, chi dovrebbe acquistarla?

Amanti dell'estetica retrò e appassionati di gaming, questa è l'occasione che stavate aspettando! Questa tastiera unisce il fascino del design vintage con la più avanzata tecnologia delle tastiere meccaniche, ora a un prezzo più accessibile. Perfetta per chi lavora o gioca non solo su Windows ma anche con Android, questa tastiera offre una delle migliori connettività della categoria, tra Bluetooth, wireless e cavo USB-C, garantendo che la transizione tra dispositivi sia fluida e senza interruzioni.

Grazie al layout a 87 tasti con Kailh Box Switch V2 Bianco, i tasti rapidi e precisi soddisferanno sia gli utenti capaci di digitare velocemente che i giocatori esigenti, permettendo un'esperienza d'uso senza eguali. Il PCB sostituibile a caldo e i coperchi in PBT colorati fanno sì che questa tastiera sia anche un oggetto di culto per collezionisti e hobbisti, offrendo personalizzazione e durata.

Inoltre, per chi crede che la programmazione debba essere semplice, i doppi pulsanti grandi facilmente mappabili consentono di adattare la tastiera alle proprie esigenze senza alcun software. Affascinante, robusta e personalizzabile, questa tastiera meccanica è il fedele compagno che risponde all'aspetto pratico senza trascurare lo stile.

