La nuova tastiera di Microsoft ha un tasto dedicato alle emoji

Microsoft Bluetooth Mouse e Keyboard sono ora acquistabili nel Microsoft Store italiano.

Microsoft ha reso disponibili sul Microsoft Store i nuovi Bluetooth Mouse e Bluetooth Keyboard, due nuovi prodotti che si rivolgono ovviamente a un pubblico che deve fare il classico lavoro da ufficio e/o studio, ossia scrivere testi, navigare online, compilare tabelle, ecc.

Il nuovo Microsoft Bluetooth Mouse è caratterizzato da un corpo compatto (100,4 x 58,2 x 38,3 mm) e un peso ridotto (78 grammi). È disponibile nei colori nero opaco, blu pastello, rosa pesca, verde menta ed offre fino a 12 mesi di durata della batteria.

È dotato di un nuovo sensore di movimento con sensibilità massima di 4000 DPI, supporta la tecnologia Bluetooth 5.0 con una portata che varia dai 10 metri in un’area aperta ai 5 metri di un ufficio. I tasti sono quattro: il click sinistro, il click destro, il pulsante per l’alimentazione e quello centrale sotto la rotellina. Con l’installazione del software Mouse and Keyboard Center si ha accesso alle seguenti funzionalità:

Regolazione della risoluzione X-Y

Riassegnazione della funzione rotellina

Scambio click sinistro e destro

Personalizzazione della rotellina

Segnalazione livello della batteria

È compatibile con le versioni di Windows 10/8.1 ed è disponibile sul Microsoft Store al prezzo di 22,99 euro. La nuova Microsoft Bluetooth Keyboard si presenta con un design sottile e moderno (434,9 x 123,7 x 19 mm) e un peso contenuto (463 grammi).

Supporta la tecnologia Bluetooth 5.0 con una portata che varia dai 10 metri in un’area aperta ai 5 metri di un ufficio. È compatibile con Windows 10 e precedenti. Con l’installazione del software Mouse and Keyboard Center è possibile riassegnare dei tasti preferiti e controllare altre funzionalità tra cui i tasti multimediali e il tasto delle emoji (oltre a una scorciatoia per Office) presente sulla tastiera.

La nuova tastiera Microsoft Bluetooth Keyboard è disponibile sul Microsoft Store al prezzo di 59,99 euro.