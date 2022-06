Se siete alla ricerca di una tastiera compatta, facilmente trasportabile, che funzioni con più dispositivi, economica e magari anche wireless, allora potrebbe interessarvi il nuovo modello ultra slim di Manhattan. La tastiera ha dimensioni estremamente ridotte, grazie a una larghezza di 28,5 cm per uno spessore di soli 5 mm, che sale a 2 cm nella parte contenente l’elettronica; anche il peso è estremamente contenuto e non va oltre i 182 grammi.

La compatibilità è davvero ampia, con supporto ai sistemi operativi Microsoft Windows, macOS, Linux e ChromeOS, oltre che iOS, iPadOS e Android. La piccola tastiera di Manhattan può essere connessa fino a 3 dispositivi contemporaneamente (due Bluetooth e uno wireless) e permette di passare rapidamente da uno all’altro tramite le apposite combinazioni di tasti FN + 1, 2 o 3.

Il design è molto pulito e minimale, a disposizione ci sono 78 tasti (compresi quelli funzione e le relative scorciatoie, multimediali e non solo) con struttura a forbice che offrono un’esperienza di digitazione piacevole e precisa. Tenendo conto delle dimensioni e dello spessore estremamente ridotto, la tastiera di Manhattan garantisce una scrittura tutto sommato confortevole; la portata fino a 10 metri garantita dalla connettività senza fili permette di usarla in tutta libertà, senza dover necessariamente essere seduti alla propria scrivania. Non mancano poi quattro piedini in gomma che evitano che la tastiera scivoli durante la digitazione.

La tastiera si alimenta semplicemente con due batterie AAA e può essere connessa ai diversi dispositivi tramite Bluetooth oppure via wireless 2,4GHz, sfruttando l’apposito ricevitore che si trova vicino al vano per le batterie. L’alimentazione viene gestita automaticamente in maniera intelligente (va in standby automaticamente dopo 10 minuti di inattività e si risveglia in meno di 5 secondi), inoltre il pratico pulsante on/off posto sotto, vicino a quello per la connessione wireless tramite banda 2,4GHz, permette di prolungare la durata della batteria fino a un anno e mezzo.

La tastiera ultra slim di Manhattan è coperta da un anno di garanzia e può essere acquistata direttamente sul sito Manhattanshop, al prezzo conveniente di circa 26 euro.