Se state cercando un televisore di grande formato con tecnologia all'avanguardia, il TCL 85Q8C da 85 pollici è ora disponibile su Amazon a un prezzo davvero interessante. Questo TV QD-Mini LED con design ZeroBorder™ offre un'esperienza visiva immersiva grazie al pannello CrystGlow HVA e alla tecnologia 4K HDR Premium 5000. Con un risparmio di ben 900€, potete portarvi a casa questo gioiello tecnologico a soli 1.799,90€. L'audio Bang & Olufsen con Dolby Atmos completa un'offerta che difficilmente troverete altrove a questo prezzo.

TCL 85Q8C, chi dovrebbe acquistarlo?

Il TCL 85Q8C rappresenta la scelta ideale per chi desidera trasformare il proprio salotto in una vera sala cinematografica domestica. Con i suoi 85 pollici di diagonale e la tecnologia QD-Mini LED, questo televisore si rivolge agli appassionati di cinema e serie TV che non vogliono scendere a compromessi sulla qualità visiva. Il design ZeroBorder™ praticamente senza cornici e il pannello CrystGlow HVA con trattamento antiriflesso soddisfano le esigenze di chi cerca un'esperienza immersiva totale, dove l'immagine sembra espandersi oltre i confini dello schermo. Perfetto anche per i gamer più esigenti che vogliono godersi i propri titoli preferiti con colori vividi e un contrasto eccezionale.

L'investimento in questo modello premium diventa particolarmente interessante per le famiglie numerose o per chi ama organizzare serate cinema con gli amici: l'ampio angolo di visione garantito dal pannello HVA assicura che tutti possano godere di immagini perfette da qualsiasi posizione. L'audio Bang & Olufsen con Dolby Atmos e DTS:X vi avvolgerà completamente, eliminando la necessità immediata di una soundbar esterna. Chi ha spazi ampi e luminosi apprezzerà particolarmente la luminosità HDR Premium 5000 e il trattamento antiriflesso, mentre gli appassionati di tecnologia troveranno nella combinazione di Quantum Dot e Mini LED il meglio che il mercato attuale può offrire.

Il TCL 85Q8C è un televisore da 85 pollici che combina la tecnologia QD-Mini LED con un pannello CrystGlow HVA per offrirvi immagini straordinariamente vivide e realistiche. Il design ZeroBorder™ elimina le cornici visibili ampliando il campo visivo, mentre il 4K HDR Premium 5000 garantisce colori precisi e dettagli raffinati.

