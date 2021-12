TeamGroup e ASUS insieme per nuove memorie DDR5

Tramite un comunicato ufficiale, T-FORCE, brand gaming di Teamgroup, ha annunciato il lancio delle memorie RGB DDR5 T-FORCE DELTA TUF Gaming Alliance, realizzate in collaborazione con ASUS TUF Gaming Alliance. I campioni sono stati inviati a TUF Gaming per i test con le future schede madri DDR5 per garantire compatibilità e affidabilità ottimali.

Photo Credit: TeamGroup

La memorie DDR5 RGB T-FORCE DELTA TUF Gaming Alliance conservano l‘illuminazione RGB lungo i bordi superiori e il suo contorno geometrico. Con l’aggiunta di elementi di design di caccia stealth per migliorare l’aspetto generale, questa nuova versione presenta un dissipatore di calore con uno speciale motivo mimetico. Gli effetti di illuminazione RGB possono essere sincronizzati utilizzando il software ASUS Aura, consentendo ai giocatori di creare facilmente la propria configurazione preferita. In termini di specifiche, le memorie arrivano sino a 6.400MHz ed è disponibile un kit di memoria a doppio canale da 2X16 GB.

Tipo di modulo DDR5 288 Pin Unbuffered DIMM Frequenza 6400 5200 6000 Latenza CL40-40-40-84 CL38-38-38-78 LC38-38-38-78 Capacità 16GBx2 16GBx2 16GBx2 Data Transfer Bandwitdh 51.200 MB/s 49.600 MB/s 48.000 MB/s Voltaggio 1.35V 1.25V 1.25V Compatibilità Intel Z690 Dimensioni 46,1×144,2×7 mm Garanzia A Vita

Photo Credit: TeamGroup

Il sottomarchio T-FORCE di TEAMGROUP e ASUS TUF Gaming Alliance stanno collaborando per offrire altri prodotti dedicati al mondo del gaming, tra cui unità a stato solido e memorie. Questa è la prima memoria DDR5 co-branded del settore, mentre, in futuro, le due società collaboreranno al lancio dell’SSD T-FORCE CARDEA TUF Gaming Alliance Z440 PCIe4.0 M.2. Ulteriori progetti arriveranno in seguito.

Poco più di un mese fa, vi abbiamo parlato anche di nuovi kit di memoria T-Force, in particolare i modelli Vulcan DDR5, i quali sono stati pensati per supportare al meglio la nuova generazione di processori Intel, nome in code Alder Lake. Nel caso foste interessati, vi consigliamo di leggere il nostro precedente articolo.