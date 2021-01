TeamGroup sempre più impegnata nella produzione di memorie DDR5

Tramite un comunicato stampa, il noto produttore TeamGroup ha annunciato di essere interessato alla realizzazione di SO-DIMM DDR5 di nuova generazione. Già un mese fa vi avevamo riportato che la compagnia aveva avviato la fase di validazione delle sue memorie DDR5 con alcuni tra i più grandi produttori di schede madri del settore, tra cui ASUS, MSI, ASRock e Gigabyte, e prevedeva di distribuire i primi moduli dotati di una capacità di 16GB, una tensione di alimentazione di 1,1V e una frequenza di 4.800Mhz.

All’inizio di quest’anno, TeamGroup ha fatto un ulteriore passo avanti, prestando attenzione alle esigenze non solo degli utenti desktop, ma anche di notebook e mini PC, realizzando le sue prime memorie SO-DIMM DDR5 e dovrebbe essere la prima compagnia a sottoporsi ai test di convalida per le nuove piattaforme Intel e AMD.

Le specifiche iniziali delle SO-DIMM DDR5 sono simili a quelle della versione DIMM. Un singolo modulo ha una capacità di 16GB e una frequenza di 4.800MHz, ed entrambe funzionano con una tensione di 1,1V. Quest’ultima caratteristica, in particolare, sarà utile per aumentare l’autonomia di tutti i notebook e dispositivi mobile, in quanto può ridurre notevolmente il consumo energetico ed aumentare il tempo in stand-by. Inoltre, le SO-DIMM DDR5 supportano anche l’ECC on-die, una funzione che corregge automaticamente gli errori a bit singolo, migliorando notevolmente la stabilità del sistema.

TeamGroup ha sottolineato che continuerà a lavorare a stretto contatto con i produttori di schede madri per ottenere specifiche più elevate. L’azienda spera di fornire ai consumatori un’ampia scelta e una compatibilità ottimale sin dall’inizio dal giorno di lancio.