Il Microsoft Store ospita, tra le altre cose, app e suite ufficiali realizzate o gestite da Microsoft, ma fino a ora, queste non includevano Microsoft Teams, la piattaforma di comunicazione e collaborazione unificata del Colosso di Redmond.

Una decisione alquanto strana, si potrebbe pensare, un po’ il proverbiale calzolaio che gira sempre con le scarpe rotte, se vogliamo azzardare un parallelo ardito. Resta il fatto che, a oggi, tra la pletora di programmi, app e giochi disponibili sullo store ufficiale Microsoft, non figura proprio uno dei programmi su cui l’azienda ha puntato molto nel promuovere Windows 11.

Il Microsoft Store

La storia, comunque, sta per cambiare, infatti fra poco Microsoft Teams sarà scaricabile e installabile direttamente dal Microsoft Store, un po’ come promesso dall’azienda fin dall’annuncio del nuovo design dello store.

A quanto pare, in base alla roadmap ufficiale di Microsoft 365, Microsoft Teams sarà disponibile sullo store a partire dal mese prossimo, sia per Windows 11 che per Windows 10. Sembra anche che la versione Win10 di Teams sarà utilizzabili con account personali, lavorativi e scolastici, mentre su Windows 11 solo per gli account lavorativi e per studenti, andandosi ad affiancare alla versione incorporata nel nuovo sistema operativo Microsoft, pensata solo per uso personale, magari per chiacchierare con amici e familiari.

Fra le altre novità attese sullo store, ricordiamo la possibilità di scaricare le app Android, già utilizzabili in anteprima, mentre in generale Windows 11 dovrebbe vedere il ritorno alcune feature molto richieste da parte dell’utenza. Non resta che aspettare il rilascio ufficiale di Teams sullo store e l’arrivo degli altri aggiornamenti promessi da Microsoft.