Techly Professional, nuovi armadi rack 19” multispace e sotto-scrivania

Gli armadi rack Techly, disponibili sia in formato multispace che sotto-scrivania, per accontentare le esigenze di piccole, medie e grandi imprese.

Quando si parla di sicurezza informatica e dispositivi per medie e grandi aziende, Techly è sempre in primo piano nell’offrire prodotti di altissima qualità con innovazioni tecniche in grado di accontentare tutte le esigenze.

È il caso degli armadi server rack, disponibili nel formato da 19 pollici sia in versione da sotto scrivania, che in versione multispace, in modo da poter garantire una soluzione che possa ben integrarsi con le esigenze di tutti i clienti.

Partiamo proprio da questi ultimi: Techly Professional mette a disposizione gli armadi server rack da 19’’ con dimensioni di 600 x 1000 e 800 x 1000, quest’ultimo declinato nelle versioni con due o tre compartimenti separati. Gli armadi con due compartimenti forniscono 20 unità per ciascuno, mentre la versione da tre compartimenti fornisce 13 unità per ciascuno. Questa linea di armadi Multispace si rivolge ad installatori che necessitano di alloggiare server ed apparati appartenenti ad utenti diversi, pur garantendo il massimo livello di sicurezza. Ogni vano è, infatti, separato e compartimentato per cui inaccessibile ad utenti non autorizzati.

Sia le porte che i pannelli laterali sono facilmente removibili per facilitare l’installazione dei dispositivi e il relativo cablaggio. Le porte frontali sono grigliate al 75% e questo favorisce un corretto ricircolo dell’aria, aumentando lo scambio termico e quindi il raffreddamento delle apparecchiature. Le porte e i pannelli laterali dispongono di una serratura a chiave diversa per ogni compartimento, rendendo così inaccessibili i vani non di pertinenza. Sempre per migliorare il flusso d’aria, anche la parte superiore ha numerosi fori, che consentono di installare un eventuale sistema di ventilazione.

Nel caso fosse necessario effettuare una manutenzione, gli armadi rack permettono di accedere ai cavi di ogni singolo vano in maniera semplice e veloce. Infine, non mancano dei piedini regolabili, in grado di sostenere un peso massimo di 1000 kg.

Oltre alla serie di armadi rack multispace, Tech.ly mette a disposizione anche delle unità da sotto-scrivania, disponibili con dimensioni di 600 x 1000 e 600 x 800 millimetri, ciascuna dotata di 12 unità per installare altrettanti dispositivi. In questo caso spiccano i dettagli rossi e la porta anteriore in vetro reversibile, con cerniere a sgancio rapido e maniglia dotata di serratura a chiave. La porta posteriore è anch’essa reversibile ed è predisposta per l’installazione di un sistema di aerazione. Tutti i pannelli possono inoltre essere rimossi, in modo da facilitare il montaggio e la gestione di tutte le connessioni. Cavi che risultano semplici da gestire, grazie ai profili pre-tranciati presenti sulla parte inferiore. Nella confezione vengono poi forniti non solo i piedini, che supportano un peso massimo di 360 kg, ma anche le ruote, che si fermano a 225 kg. Una soluzione perfetta nel caso si abbia bisogno di modularità, facilità di installazione e soprattutto di minimizzare lo spazio occupato, senza per questo sacrificare la qualità.