Il TERRAMASTER D8 Hybrid rappresenta una soluzione di storage rivoluzionaria disponibile su Amazon. Questo innovativo enclosure è il primo del settore a combinare 4 alloggiamenti HDD/SSD SATA e 4 slot M.2 NVMe, offrendo fino a 128TB di capacità totale. Con velocità di trasferimento fino a 10Gbps tramite USB 3.2 Gen2, potrete acquistarlo a 263€ applicando il coupon e sfruttare le esclusive modalità RAID 2+6 per massimizzare prestazioni e sicurezza dei dati. La ventola intelligente e il design Push-Lock rendono questo dispositivo perfetto per professionisti e creator che necessitano di storage massiccio e velocità elevate.

Prodotto in caricamento

TERRAMASTER D8 Hybrid, chi dovrebbe acquistarlo?

Il TERRAMASTER D8 Hybrid è la soluzione ideale per professionisti creativi, content creator e fotografi che necessitano di gestire enormi quantità di dati mantenendo prestazioni elevate. Se lavorate con video in 4K/8K, librerie fotografiche RAW o progetti di grafica pesante, questo enclosure ibrido vi permetterà di combinare la capienza massiccia degli HDD (fino a 128TB totali) con la velocità fulminea degli SSD NVMe. Grazie alla larghezza di banda di 10Gbps e alle velocità di lettura fino a 980 MB/s, potrete accedere ai vostri progetti più recenti in un lampo, mentre i dati di archivio resteranno al sicuro su dischi tradizionali più capienti ed economici.

Anche piccoli studi di produzione, streamer professionisti e appassionati di tecnologia che cercano un sistema di backup affidabile troveranno nel D8 Hybrid un alleato prezioso. La modalità RAID esclusiva 2+6 vi garantirà flessibilità nella gestione dei dati, permettendovi di configurare RAID 0 per massime prestazioni o RAID 1 per ridondanza sui dischi critici. Il software TPC Backupper incluso renderà automatici i backup programmati, mentre il design con ventola intelligente assicurerà che i vostri dischi lavorino sempre alla temperatura ottimale, prolungandone la vita operativa e proteggendo i vostri investimenti digitali.

Il TERRAMASTER D8 Hybrid rappresenta una soluzione di storage rivoluzionaria con 8 alloggiamenti ibridi che combinano 4 slot per HDD/SSD SATA e 4 slot per SSD M.2 NVMe. Con una capacità totale fino a 128TB, questo enclosure USB 3.2 Gen 2 offre velocità di trasferimento fino a 10Gbps e supporta configurazioni RAID 0/1/Singolo/JBOD con l'esclusiva modalità 2+6.

Vedi offerta su Amazon