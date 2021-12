Testato il primo Ryzen con supporto DDR5

Il noto leaker Benchleaks si è imbattuto in quello che sembra essere uno dei prossimi processori AMD Ryzen con supporto DDR5. La CPU in questione è un Engineering Sample (ES) contraddistinto dalla sigla “100-000000560-40_Y”. Secondo quanto riferito, il dispositivo è dotato di 8 core e 16 thread ed è stato abbinato a 16GB di RAM con una frequenza di 4.800MHz. Data la velocità dei dati, la memoria dovrebbe essere DDR5 o LPDDR5. Stando a quanto sappiamo, i processori desktop Raphael (Zen 4) di AMD e le APU mobile Rembrandt (Zen 3+) supporteranno questo tipo di memoria.

Le altre specifiche del processore sono sconosciute. Il nome in codice suggerisce che il chip Ryzen ha un clock base di 4GHz. La CPU si trovava all’interno di un dispositivo Asus M3402RA inedito, che probabilmente è un notebook. I modelli OLED Vivobook Pro 14 e 15 hanno i part number M3401 e M3500, rendendo l’M3402RA probabilmente una versione rinnovata del Vivobook Pro 14. Inoltre, il test è stato eseguito a 2560×1600 pixel, che è una risoluzione popolare sui laptop. Se queste ipotesi si rivelassero corrette, il processore octa-core farebbe parte probabilmente della famiglia Rembrandt.

Rembrandt è il presunto nome in codice dei processori AMD Ryzen 6000. Secondo le ultime informazioni, Rembrandt non offrirà un enorme aggiornamento in termini di elaborazione poiché dovrebbe utilizzare una versione migliorata dei core Zen 3 di AMD (Zen 3+). Per quanto riguarda la componente grafica, tuttavia, Rembrandt potrà sfruttare la potenza dell’architettura RDNA 2. Le prestazioni della CPU non erano molto impressionanti, ma ricordiamo che si tratta di un Engineering Sample. Inoltre, Business Applications Performance Corporation (BAPCo), la società dietro CrossMark, ha un passato stretto con Intel; quindi, il benchmark non è ottimizzato per i processori AMD.

Il chip AMD ha ottenuto un punteggio complessivo di 1.426 punti e ha terminato i test di produttività, creatività e reattività, rispettivamente, con 1.442, 1.492 e 1.269 punti. Per quanto riguarda le prestazioni, il processore AMD era all’altezza del Ryzen 7 5800H (Cezanne) e dell’Intel Core i7-10870H (Comet Lake). Tuttavia, il chip Core i7-11800H (Tiger Lake) è ancora più veloce, ma per un confronto più equo sarà necessario attendere la versione finale.

AMD ha già annunciato il suo keynote al CES 2022, in cui il CEO Dr. Lisa Su “evidenzierà le innovazioni e le soluzioni con i prossimi processori AMD Ryzen e la grafica AMD Radeon“.