Thermaltake svela un kit di raffreddamento a liquido con tubi rigidi

Thermaltake ha annunciato un nuovo kit di raffreddamento ad alte prestazioni. Si tratta del modello Pacific CL360 Max D5 Hard Tube Cooling Water Kit con supporto al software TT RGB Plus e alle tecnologie Razer Chroma e Amazon Alexa Voce Service.

Il kit di raffreddamento include le ventole Riing Duo 12 RGB, un waterblock per CPU Pacific W5 RGB, una combo pompa/serbatoio Pacific PR22-D5 Plus, un radiatore Pacific CL360 Plus RGB, una bottiglia di liquido refrigerante T1000 Pure Clear, otto raccordi OD 16 mm C-Pro G14 PETG, otto tubi PETG V-Tubler e altri accessori. Il kit fornisce una soluzione di raffreddamento completa e pronta all’uso per coloro che vogliono entrare nel mondo del raffreddamento a liquido fai da te, senza passare da un classico AIO (all in one).

Il waterblock per CPU Pacific W5 RGB presenta una base in rame placcato nickel anticorrosiva, una copertura in PmmA di alta qualità e un design con apertura centrale per migliorare le performance. Inoltre, ha un sensore che permette di monitore la temperatura dell’acqua in tempo reale. Sul fronte estetico, il waterblock presenta LED RGB da 16,8 milioni di colori che si possono controllare tramite TT RGB Plus, Amazon Alexa e Razer Synapse 3 (Razer Chroma). Il Pacific W5 è progettato con un meccanismo di montaggio universale che si adatta alla maggior parte dei raccordi G1 / 4 e offre un’installazione semplice, senza necessità di strumentazione.

La ventola RGB Thermaltake Riing Duo 12 ha due anelli LED RGB per un totale di 18 luci da 16,8 milioni di colori totalmente personalizzabili. Anch’essa supporta TT RGB PLUS, Amazon Alexa e Razer Chroma. La ventola da 120 mm è controllata da un PWM, presenta cuscinetti idraulici di lunga durata e ha un design pensato per garantire performance elevate senza sacrificare la silenziosità.

Il Pacific CL360 Plus RGB è un radiatore in rame da 360 mm con design ad alette ad alta densità, serbatoio in ottone e una striscia LED RGB da 16,8 milioni di colori completamente controllabile tramite software. Compatibile con ventole da 120 mm, il radiatore è realizzato con materiali di alta qualità per prestazioni ed affidabilità elevate. I pannelli laterali in acciaio inossidabile ne garantiscono la durata riducendone al contempo il peso. I raccordi G1 / 4 integrati ne semplificano l’installazione, mentre i collegamenti rigidi assicurano la resistenza e prevengono le perdite.

Il Pacific PR22-D5 Plus è un serbatoio da 300 ml con una pompa D5 integrata e una copertura LED RGB da 16,8 milioni di colori personalizzabile via software. Realizzata con materiali POM e PmmA, questa unità è in grado di sostenere una pressione massima di 99 PSI e una scarica massima di 1135L/hr.

La certificazione TT LCS è un’esclusiva Thermaltake ed è stata creata per classificare gli chassis testati per essere compatibili con i sistemi di raffreddamento a liquido più performanti.

Il kit di raffreddamento a liquido Thermaltake Pacific CL360 Max D5 è disponibile in tutto il mondo tramite rivenditori e distributori autorizzati Thermaltake e viene venduto con una garanzia di 2 anni.