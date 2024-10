Qualsiasi oggetto inanimato può diventare interattivo con questa bizzarra tecnologia

Japan Display Inc. (JDI) ha presentato la sua innovativa tecnologia ZINNSIA al CEATEC 2024 presso il Makuhari Messe vicino a Tokyo. Questa tecnologia permette di trasformare un'ampia gamma di materiali in superfici touch capacitive, offrendo ai visitatori esperienze interattive con legno, pietra, cartongesso, tessuti e persino "pelliccia".

La tecnologia ZINNSIA si distingue per l'utilizzo di sensori capacitivi in grado di rimanere precisi e sensibili anche attraverso materiali spessi od oggetti dalla forma irregolare. Questo approccio supera i limiti di altre tecnologie basate su telecamere, come l'Xbox Kinect.

Applicazioni innovative e interattive

Tra le dimostrazioni più accattivanti, JDI ha presentato un animale di peluche interattivo e una pianta domestica in grado di emettere suoni al tocco. Il "gatto di peluche" permetteva ai visitatori di accarezzarlo, facendo reagire un avatar felino su uno schermo in modo appropriato e carino.

Un'altra sezione dell'esposizione mostrava sei campioni di materiali diversi dotati di tecnologia ZINNSIA. I visitatori potevano interagire con essi per accendere, spegnere o regolare l'intensità di una luce.

La flessibilità di ZINNSIA è stata ulteriormente dimostrata rendendo sensibile al tocco una pianta domestica, che emetteva suoni quando le foglie venivano toccate.

La maturità raggiunta dalla tecnologia ZINNSIA apre interessanti prospettive per la sua commercializzazione. Le potenziali applicazioni spaziano dagli animali domestici "intelligenti" ai controlli per la domotica, fino ai chioschi interattivi.

Resta da vedere come queste innovative superfici touch si affermeranno sul mercato e quali nuovi scenari potranno aprire nel campo dell'interazione uomo-ambiente, ridefinendo potenzialmente il concetto stesso di interfaccia utente nel prossimo futuro.