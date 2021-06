Toughbook G2, Panasonic alla conquista dei lavoratori sul campo

Questa mattina Panasonic ha presentato il Toughbook G2, l’evoluzione del tablet fully rugged (che vanta una certificazione MIL-STD-810H e protezione IP65) più venduto nella storia dell’azienda, caratterizzato da un’eccellente versatilità e progettato pensando alle esigenze del futuro in fatto di comunicazione, di utilizzo e di sicurezza, senza però far passare in secondo piano l’accesso ai sistemi legacy.

Tra le novità apportate troviamo l’introduzione della eSIM, oltre a un generale miglioramento delle prestazioni dovuto anche al raddoppio della memoria RAM e dello spazio di archiviazione, che garantiscono una migliore esperienza di utilizzo delle applicazioni di progettazione e degli schemi CAD. Il lavoro svolto sul display del Toughbook G2 permette di godere inoltre di una luminosità migliorata e di una maggiore sicurezza, grazie alla certificazione Microsoft Secured-Core. Sarà inoltre possibile, nel caso in cui fosse necessaria una connettività più ampia, utilizzare uno slot d’espansione aggiuntivo e intercambiabile per l’inserimento di lettori e smart card.

Oltre alla versione Standard, il Toughbook G2 viene offerto anche nel modello Quick Release SSD, ideato per i lavoratori dei settori che necessitano di proteggere dati sensibili riguardanti il proprio operato. Eventualmente è possibile aggiungere una tastiera removibile retroilluminata, che comprende anche una porta USB-A e una USB-C: Panasonic non si è infatti risparmiata neanche per quanto riguarda gli accessori aggiuntivi del tablet, proponendo un’ampia gamma che comprende, tra i vari, dock per veicoli, cinturini, tracolle e custodie. Ovviamente la maggior parte degli accessori già acquistati per il Toughbook G1 e per il Toughbook G20 sarà compatibile con il nuovo Toughbook G2, facilitando così il processo di transizione.

Questo tablet rappresenta la soluzione ideale per vari lavori sul campo, tra i quali la gestione dei magazzini, l’utilizzo come terminale veicolare sui carrelli elevatori, l’integrabilità con lettori di codici a barre o con una fotocamera termica e per la gestione e la pianificazione delle operazioni in cantiere. Il funzionamento è garantito da una batteria la cui durata è estendibile fino a 18,5 ore, che ha il compito di alimentare un dispositivo che al suo interno trova un processore Intel Core Quad Core di 10ª generazione, con tecnologia Intel vPro e una memoria RAM da 16 GB o 32 GB.

Il Toughbook G2 riesce a sostituire tranquillamente anche un PC negli uffici di un cantiere, dando la possibilità di trasmettere il video in 4K su due schermi esterni. Il personale di soccorso stradale, i macchinisti ferroviari e il personale di supporto di terra negli aeroporti trovano in questo tablet una soluzione ideale per le operazioni quotidiane di supporto e manutenzione, capace, secondo Dirk Weigelt, Senior Product Marketing Manager di Panasonic Mobile Solution Business, di entrare nei cuori dei lavoratori sul campo, essendo il dispositivo rugged di nuova generazione per eccellenza. Panasonic offre una garanzia standard di 3 anni sul Toughbook G2, che è già acquistabile sullo store ufficiale al prezzo consigliato di 2,450€ + IVA.