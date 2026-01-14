Il TP-Link Archer NX200, router 5G Wi-Fi 6 di ultima generazione, è ora in offerta su Amazon a 199,00€ invece di 329,99€, con uno sconto del 40%. Questo dispositivo all'avanguardia vi permette di sfruttare la connettività 5G avanzata con velocità fino a 4,6 Gbps, condividendo la rete con tutti i vostri dispositivi. Con un risparmio di oltre 130€, potrete portarvi a casa un router Plug & Play dotato di tecnologia Wi-Fi 6 AX1800 e supporto EasyMesh per una copertura senza interruzioni.

Archer NX200, chi dovrebbe acquistarlo?

Il TP-Link Archer NX200 è la soluzione ideale per chi cerca massima flessibilità nella connettività domestica. Questo router si rivolge a coloro che vivono in zone non raggiunte dalla fibra ottica o che necessitano di una connessione internet immediata senza vincoli di linea fissa. Grazie al supporto 5G con velocità fino a 4,6 Gbps, è perfetto per smart worker, famiglie numerose e appassionati di streaming 4K che richiedono prestazioni elevate e stabilità. La funzione Plug & Play con SIM card lo rende particolarmente adatto a chi desidera una configurazione rapida e senza complicazioni, ideale anche come soluzione di backup in caso di guasti alla linea principale.

Con il Wi-Fi 6 AX1800 dual band e il supporto EasyMesh, questo dispositivo soddisfa l'esigenza di creare una rete domestica estesa e performante, perfetta per case su più piani o ambienti di grandi dimensioni. La porta Gigabit WAN/LAN offre versatilità d'uso, permettendovi di utilizzarlo anche come router tradizionale con modem fibra o DSL. A soli 199€ invece di 329,99€, con uno sconto del 40%, rappresenta un investimento eccellente per chi vuole tecnologia all'avanguardia senza compromessi, combinando la libertà del 5G con le prestazioni del Wi-Fi 6 più recente.

TP-Link Archer NX200 è il router che porta il 5G direttamente a casa vostra, con velocità fino a 4,6 Gbps. Grazie al Wi-Fi 6 AX1800, offre una connessione dual band stabile e veloce. Compatibile con EasyMesh per estendere la copertura.

