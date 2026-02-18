Avatar di matrixino 37
0
Chi ha scritto sta marketta non capisce un caxxo. E' un cavo in CCA, non rame, una m***a insomma. Altro che lunghe distanze e prestazioni. Cinesata lowcost. Che poi in ogni caso con la fibra non basterebbe manco fosse in vero rame.
Questo commento è stato nascosto automaticamente.