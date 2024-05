Trapelate 12 schede Madri MSI Z890 e B860 per le CPU Intel Arrow Lake-S

Ben 12 schede madri MSI per i prossimi processori Intel Core Ultra 200 sono appena apparse nel database online di device.report. La lista mostra 12 nuove schede madri MSI per il socket LGA1851, tra cui quattro chipset B860 di fascia media e otto chipset Z890 di fascia alta. L'azienda ha anche registrato una scheda B760M-A per i processori Intel di 12a e 14a generazione e una scheda H610M-S per utenti aziendali.

Le schede Z890 saranno disponibili nei modelli seguenti: MPG Z890 CARBON WIFI, MPG Z890 EDGE TI WIFI, MEG Z890 UNIFY-X, MEG Z890 GODLIKE, MEG Z890 ACE, MAG Z890 TOMAHAWK WIFI, MPG Z890I EDGE TI WIFI e PRO Z890-P WIFI. Per quanto riguarda le schede di fascia media B860, saranno disponibili i modelli: MPG B860M EDGE TI WIFI, MAG B860 TOMAHAWK WIFI, MAG B860M MORTAR WIFI e MPG B860I EDGE WIFI.

I chip Arrow Lake di Intel sono attesi nella seconda metà del 2024 e sembra che MSI si stia preparando per l'arrivo imminente delle prime CPU gaming desktop di Intel dotate di unità di elaborazione neurale (NPU) per l'elaborazione IA. Le nuove schede madri MSI sono tra le prime equipaggiate con i chipset Z890 e B860 in un contesto di prodotto consumer.

Anche Gigabyte ha anticipato una scheda madre di nuova generazione su X che dovrebbe uscire al Computex 2024. Si prevede che questa MOBO a marchio Aorus di cui si intravede la silhouette abbia un chipset Z890 e un branding IA.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

Anche se le nuove schede madri MSI non hanno tag IA nel database, tutte le opzioni proposte da MSI dovrebbero vantare le loro capacità IA nel materiale promozionale e di confezionamento. Perlomeno la presenza di funzioni IA sarà fondamentale, dato che Microsoft e Qualcomm stanno per rilasciare laptop Snapdragon X con una maggiore potenza ed efficienza nell'elaborazione IA rispetto ai loro controparti x86.

Inoltre, Microsoft sta integrando la funzionalità Copilot+ nella versione più recente di Windows 11, aggiungendo il supporto per un tasto Copilot dedicato sulla tastiera dei PC Copilot+. Pertanto, se Intel vuole che i suoi chip Arrow Lake competano con le offerte di Qualcomm, deve garantire che i chipset per i processori Intel Core Ultra 200 siano ottimizzati per sfruttarli al massimo.

Al momento, non esiste un chip desktop Snapdragon X, eccetto per il kit di sviluppo Snapdragon X Elite. Ma se questi nuovi chip Arm si comporteranno come previsto dai rumor, gli utenti potrebbero essere propensi ad utilizzarli nei computer desktop. Questo darebbe a molti utenti il vantaggio di un mini-PC più piccolo e leggero, ma potente come un computer tower completo, minacciando la supremazia di Intel nel settore dei computer desktop.

Non vediamo l'ora di scoprire cosa hanno in serbo MSI, Gigabyte e altri produttori di schede per il socket LGA1851. Anche se non abbiamo ancora specifiche dettagliate, speriamo di saperne di più su queste nuove schede nei prossimi giorni al Computex 2024.