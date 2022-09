Non manca tanto alla presentazione ufficiale e al lancio delle schede grafiche di nuova generazione di casa AMD, vale a dire le tanto vociferate Radeon RX 7000. Questa nuova gamma sarà realizzata su un nodo di processo a 5nm, sfrutterà un packaging avanzato dei chiplet, sarà dotata di unità di calcolo rinnovate nonché di una pipeline grafica ottimizzata, senza dimenticare l’integrazione di una Infinity Cache di nuova generazione e oltre il 50% di prestazioni/watt in più rispetto a RDNA 2. Stando alle ultime voci, dovremo aspettarci un balzo in avanti a livello di performance piuttosto alto, dato che il modello di fascia media, la Radeon RX 7700, presumibilmente offrirà prestazioni superiori alle attuali RX 6800 e RX 6900, pur consumando meno energia.

Recentemente, Igor Wallossek di Igor’s Lab ha pubblicato quello che dovrebbe essere il PCB della Radeon RX 7900XT, sebbene non venga specificato se si tratti del modello “reference” o di una variante personalizzata. A quanto pare, la scheda, che dovrebbe essere basata sulla GPU Navi 31 con 7 chiplet, sarà dotata di tre connettori di alimentazione a 8 pin, per un massimo di 450W di potenza. Rimane piuttosto curiosa la scelta di non integrare il nuovo connettore 12VHPWR a 16 pin, che offrirebbe la possibilità di arrivare sino a 600W, ma non è affatto da escludere che AMD possa passare a tale connettore in futuro.

Photo Credit: Igor's Lab

Per quanto riguarda il resto delle specifiche, Igor ha affermato che la GPU è accompagnata da 24GB di memorie GDDR6 e dispone di quattro uscite video, di cui tre DisplayPort e una HDMI, presumibilmente, rispettivamente, 2.0 e 2.1. Navi 31 dovrebbe essere offrire 12.288 Stream Processor e utilizzare un GCD (Graphics Die) e sei MCD (Memory Die), oltre a 96MB di Infinity Cache.

Per il momento, non ci resta altro che attendere ancora qualche settimana per saperne di più direttamente dall’azienda di Sunnyvale.