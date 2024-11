Trasforma la tua casa in un centro creativo con questa stampante multifunzione, oggi IN OFFERTA! -44%

Se state cercando una stampante versatile, affidabile e dal design elegante, la Canon PIXMA TS5350i è l'offerta che fa per voi! Disponibile su Amazon a soli 69,99€, con uno sconto imperdibile del 44% rispetto al prezzo consigliato di 124,99€, questa stampante 3-in-1 rappresenta una scelta ideale per chi desidera un dispositivo capace di stampare, copiare e scansionare con qualità e facilità. Inoltre, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida alle migliori stampanti a getto d'inchiosto economiche per ulteriori consigli.

Canon PIXMA TS5350i, chi dovrebbe acquistarlo?

Canon PIXMA TS5350i, nel suo elegante colore nero, è una soluzione perfetta per chi cerca un dispositivo multifunzione per la casa o per l’ufficio. Grazie alla connettività Wi-Fi, è possibile stampare direttamente dal proprio smartphone o tablet, senza dover passare per il PC. Basta utilizzare l’app Canon PRINT, oppure stampare direttamente con AirPrint (per dispositivi iOS) e Mopria (per Android), rendendo la stampa ancora più comoda e veloce.

Con la Canon PIXMA TS5350i, potete dare sfogo alla vostra creatività! Questo modello è compatibile con diversi tipi di supporti, come carta adesiva, magnetica e termoadesiva, permettendovi di realizzare progetti personalizzati e originali. Inoltre, la stampa senza bordi vi consente di produrre foto dai colori brillanti, perfette per album o decorazioni. E per iniziare subito, nella confezione è incluso un pacco di 20 fogli fotografici Canon PP-201 in formato 9x9 cm, ideale per stampare i vostri migliori scatti.

Una delle caratteristiche più interessanti della Canon PIXMA TS5350i è la compatibilità con il PIXMA Print Plan, un comodo abbonamento mensile che permette di ricevere automaticamente l'inchiostro a casa vostra, senza dovervi preoccupare di rimanere senza durante un lavoro importante. Il piano offre diverse opzioni, consentendovi di scegliere la soluzione più adatta alle vostre esigenze di stampa.

Con la Canon PIXMA TS5350i, ogni operazione è intuitiva grazie al display OLED da 3,7 cm e al pulsante QR integrato, che offre assistenza immediata in caso di necessità. La configurazione iniziale è semplice e veloce, permettendovi di essere pronti a stampare in pochi minuti.

Non lasciatevi sfuggire questa offerta: al prezzo speciale di 69,99€ su Amazon, la Canon PIXMA TS5350i offre prestazioni eccezionali e funzionalità avanzate, a un costo incredibilmente conveniente. Sia che la utilizziate per stampare documenti o per progetti creativi, questa stampante 3-in-1 è una scelta intelligente per chi desidera qualità e versatilità.

