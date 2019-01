Tre nuovi mouse da Corsair, c’è anche l’Harpoon RGB Wireless con tecnologia Slipstream

Corsair ha presentato tre nuovi mouse gaming al CES 2019 e tra questi spicca l’Harpoon RGB Wireless, il primo a usare il nuovo standard proprietario “Slipstream Wireless” dell’azienda. La tecnologia senza fili di Corsair usa una connessione a 2,4 GHz per raggiungere una latenza sotto 1 millisecondo (0,5 ms) e una copertura fino a 20 metri.

Intelligent Frequency Shift (IFS) garantisce che la potenza del segnale anche in presenza di molti dispositivi senza fili, ma se così non fosse l’Harpoon RGB Wireless può essere collegato anche tramite Bluetooth o filo, con il cavo incluso nella confezione. Per quanto riguarda l’autonomia, Corsair indica una durata fino a 45 ore con Slipstream o fino a 60 ore tramite Bluetooth – con illuminazione spenta. Tra le altre novità vediamo che rispetto all’Harpoon RGB è stato aggiornato il sensore, passando al Pixart PMW3325.

Ironclaw RGB ha una forma pensata specificatamente per chi ha grandi mani e adotta l’impugnatura palm grip. Il mouse integra un sensore Pixart PMW3391 con una sensibilità fino a 18.000 DPI che può essere modificata a passi di 1 DPI. È inoltre dotato di due macro per il pollice destro, la possibilità di archiviare profili e pesa 105 grammi.

Infine ecco l’M65 RGB Elite, che migliora l’M65 adottando lo stesso sensore dell’IronClaw RGB. Lo chassis in alluminio ora pesa meno, del 15% per l’esattezza, fermandosi a 97 grammi. Il sistema di pesi personalizzabile permette d’inserire tre pesi alla base del mouse, come i modelli precedenti.

Corsair ha anche rivisto i tasti laterali, inserendone di più grandi e spostando più in alto quello dedicato al mirino (cecchino). Il mouse è dotato di zone di illuminazione RGB per quanto riguarda logo e rotellina, mentre negli altri due mouse è retroilluminato solo il logo. Tutte le caratteristiche dei mouse sono gestibili tramite il software Corsair iCUE. Per quanto riguarda i prezzi, l’Harpoon RGB Wireless è disponibile a 50 dollari, mentre Ironclaw RGB e M65 RGB Elite costano 10 dollari in più.