Trust Days su Amazon, tantissime offerte su periferiche gaming

In occasione dei saldi autunnali, Amazon ha messo in promozione tantissimi prodotti Trust, dedicati al gaming e non solo!

Nell’attesa che arrivi il Black Friday di fine novembre, Amazon sta continuando a tenere alta l’attenzione degli acquirenti grazie ad a una serie di sconti molto interessanti su diverse categorie merceologiche. Vi avevamo già segnalato le iniziative relative gli spazzolini Oral-B o la linea di aspirapolvere robotizzati Roomba di iRobot, mentre oggi tocca a Trust partecipare ai ricchi saldi autunnali di Amazon, grazie ad una tornata di sconti che porta al centro dell’attenzione tantissimi accessori per PC e gaming, con alcune promozioni davvero imperdibili!

Tra le varie, val sicuramente la pena dare un’occhiata a prodotti come la Lino Soundbar Wireless, un prodotto economico e funzionale, venduto già ad un prezzo molto concorrenziale (49,99€) e che oggi viene venduta addirittura a soli 28,99€, praticamente un affare. Così come molto convenienti sono i prezzi di tanti altri prodotti dedicati all’audio e non solo, tra cui mouse, tastiere e sedie da gaming. Un’ottima occasione per rinnovare la propria postazione multimediale o di gioco, con la garanzia dei prodotti Trust. Di seguito la nostra selezione di prodotti in offerta, cliccate invece sul banner sottostante per consultare la lista completa di scontri Trust.

La nostra selezione di offerte Trust

