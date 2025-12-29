Avatar di Ospite Core_Ninja #810 0
meno male che non si è rotto niente, altrimenti addio prezzi normali per i prossimi anni
Taiwan praticamente tiene in mano tutto il mercato tech globale e sta su una faglia sismica. geniale come pianificazione
sta costruendo tante fabbriche in usa li sono furbi, noi in ue nulla a noi non servono
quindi niente ram a 4000 euro?
quindi niente ram a 4000 euro?
Quella sì la avremo ma non per colpa del terremoto 😂
