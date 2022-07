Dopo avervi proposto quelli che sono, a nostro avviso, le 5 offerte più interessanti dedicate ai notebook, vogliamo dare la stessa importanza anche ai monitor da gaming, che fanno parte di quella serie di prodotti più richiesti e meglio scontati di questo Prime Day 2022. Ne abbiamo ancora una volta selezionati 5 e vi anticipiamo che i prezzi sono i più bassi di sempre, quindi non indugiate troppo perché la domanda è alta e le scorte potrebbero terminare prima del previsto.

MSI Oculux NXG253R

Tra le migliori offerte di questa iniziativa, segnaliamo anzitutto il MSI Oculux NXG253R che, a seguito di un incredibile sconto del 65%, potrete acquistare a soli 349,00€ anziché 999,00€. Si tratta di un monitor da gaming da 24 pollici, ideale quindi per piccole scrivanie, con una serie di specifiche tecniche all’avanguardia, tra cui la frequenza di aggiornamento fino a 360 Hz, tra le più alte attualmente disponibili su un pannello da gaming. Abbinata a un tempo di risposta di 1 ms e a tecnologie come Nvidia G-Sync e Latency Analyzer, è chiaro che siamo di fronte al meglio che può chiedere oggi un amante degli FPS. Il pannello IPS e la superba accuratezza dei colori e della luminosità fa sì che questo monitor si capace anche di riprodurre i contenuti in maniera realistica, per un’esperienza videoludica davvero coinvolgente.

LG 27GP950 UltraGear

Il secondo monitor da gaming che vi segnaliamo è l’LG 27GP950 UltraGear nella versione da 27 pollici, sul quale vi è sconto del 25%, sufficiente per permettervi di acquistarlo al miglior prezzo di sempre. A differenza della soluzione precedente che si limitava al Full HD, questa proposta di LG vanta un pannello di tipo NanoIPS, con risoluzione 4K e supporto HDR 600. È adatto quindi per chi intende giocare sia in alta definizione sia per chi non vuole scendere a compromessi in termini di FPS. La frequenza di aggiornamento, infatti, arriva a 160 Hz e con l’ausilio della tecnologia AMD FreeSync Premium Pro e G-Sync ogni schermata e movimento di gioco saranno perfettamente fluidi e sincronizzati con la potenza che riesce a gestire la vostra scheda video. La presenza di porte HDMI 2.1 fa sì che questo monitor sia adatto anche per le console di ultima generazione.

BenQ MOBIUZ EX3410R

Se vi interessa un monitor da gaming con pannello curvo e con il formato ultrawide, allora non potete perdervi l’offerta che Amazon ha riservato al BenQ MOBIUZ EX3410R in occasione di questo Prime Day. In questo caso parliamo di uno sconto quasi del 40%, che ha fatto crollare il prezzo originale da 799,00€ a 499,00€. Le caratteristiche cardini di questo modello sono il refresh rate a 144 Hz, il supporto all’HDR 400, oltre al FreeSync Premium Pro, e al tempo di risposta di 1 ms, peculiarità che lo rendono un ottimo monitor da gaming, acquistabile ora a un prezzo vantaggioso. Oltre alle tipiche caratteristiche da gaming citate pocanzi, il BenQ MOBIUZ EX3410R dispone di una serie di accorgimenti che garantiscono un’esperienza videoludica ancora più coinvolgente. Tra queste segnaliamo la Brightness Intelligence Plus, una tecnologia che regola la luminosità del display e la temperatura del colore per garantire una visione perfetta delle immagini in qualsiasi ambiente.

Huawei MateView GT

Andando avanti troviamo a un ottimo prezzo il Huawei MateView GT, ossia la proposta da gaming del noto produttore cinese. Lo sconto del 43% applicato durante il Prime Day vi permetterà di acquistare questo monitor a soli 229,00€, un prezzo davvero basso per un monitor dotato di pannello QHD e di una gamma cromatica P3 di livello cinematografico, oltre che chiaramente ad una elevata frequenza di aggiornamento pari a 165 Hz. Immancabile la tecnologia HDR che, abbinata alla luminosità di 350 nits, fa sì che ogni piccolo dettaglio sia ben visibile a schermo, dandovi modo di avere tutto sotto controllo durante le vostre sessioni di gioco e non solo. Pur essendo commercializzato come monitor da gaming, infatti, la proposta Huawei si addice molto anche a un utilizzo di elaborazione delle immagini in post produzione, grazie proprio all’ampia gamma cromatica P3.

MSI Optix AG321CQR

Monitor MSI Optix AG321CQR. © MSI Terminiamo questa lista segnalandovi un altro monitor a marchio MSI che, in occasione del Prime Day, può essere acquistato a un prezzo molto più basso rispetto al solito. Parliamo di Optix AG321CQR nella versione da 32 pollici e con risoluzione WQHD, vale a dire 2560 x 1440 pixel, che passa da 449,00€ a soli 279,00€. Come è facile immaginare, siamo di fronte ancora una volta a un’ottima soluzione da gaming, in grado di soddisfare le aspettative dei giocatori più esigenti, che cercano alte frequenze di aggiornamento e immagini realistiche. Il MSI Optix AG321CQR saprà garantire tutto questo, merito di un pannello VA che viaggia a 165 Hz. Questi FPS verranno raggiunti tramite la Display Port 1.2, mentre in HDMI si fermeranno a 144 Hz. Segnaliamo poi la presenza dell’importantissima uscita per cuffie e di un joystick a 5 vie, che vi consentirà di navigare nei vari menù del monitor con un singolo pulsante.

